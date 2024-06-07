Эксперт: саммит БРИКС в Казани поможет найти решение украинского конфликта

основатель и президент Центра Китая и глобализации Ван Хуэйяо отметил, что конфликты должны сформировать новое мышление и понимание необходимости развития многополярных отношений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Саммит стран БРИКС, который планируется в Казани в октябре, может помочь найти решение для урегулирования украинского конфликта. С таким мнением выступил основатель и президент Центра Китая и глобализации Ван Хуэйяо на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Эти конфликты и вызовы, о которых мы говорим, они должны сформировать новое мышление и понимание необходимости развития многополярных отношений, многополярного мира. На встречах G20 мы также обсуждаем эти вопросы, мы будем обсуждать эти вопросы и на саммите БРИКС. Мы надеемся, что в рамках этих встреч мы сможем найти консенсус и понимание между конфликтующими сторонами. Нам необходимо достигать баланса и мира", - сказал специалист.

"Китай стремится к миру и мирному существованию, - подчеркнул эксперт. - Это касается конфликтов на Украине и в секторе Газа и прочих конфликтов, ключи к разрешению которых необходимо искать".

Председательство в БРИКС перешло к России 1 января 2024 года, оно продлится до конца года и включает в себя более 250 мероприятий, которые имеют широкую тематику. Главным событием станет саммит БРИКС в октябре 2024 года в Казани.

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы "Лекарственная безопасность", "Академия ПМЭФ" и "ПМЭФ юниор". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.