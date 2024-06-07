"Это называют кибервойной": на Россию обрушилась волна кибератак

Игорь Ляпунов: после начала СВО на Россию обрушился огромный объем кибератак

Количество и изощренность кибератак на российские IT-ресурсы резко возросли, отметил в эфире радио Sputnik генеральный директор ГК "Солар "Игорь Ляпунов.

Объем кибератак против России после начала СВО многократно увеличился, рассказал в выездной студии радио Sputnik на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор ГК "Солар" Игорь Ляпунов.

"После начала СВО на территорию России пошел грандиозный объем кибератак. Некоторые эксперты называют это развязанной против нас кибервойной. Это несколько слоев атак. Первое – это массовые кибератаки, то, что называется DDoS-атаки, которые направлены на блокирование работы тех или иных информационных ресурсов. Второе – это целевые атаки, рассчитанные на проникновение внутрь организации, на хищение конфиденциальной информации, персональных данных. Еще одна их задача – вывод из строя, уничтожение этой IT-инфраструктуры", – отметил Ляпунов.

По его словам, возросли и количество, и изощренность атак.

"То, что мы видим после начала СВО – это атаки с территории Украины, поддерживаемые коллективным Западом. В начале 2023 года Украина вступила в киберцентр НАТО, это драматически повысило сложность инструментария, которым нас атакуют. Это медленные, выверенные, практически незаметные, недетектируемые средствами защиты атаки. За последний год, если брать дистанцию от одного до другого Петербургского экономического форума, количество целевых атак увеличилось в 2,6 раза", – сказал Игорь Ляпунов.

Подвергаются атакам и государственные, и частные ресурсы, добавил он.

"Буквально накануне форума мы увидели новые волны кибератак, они за последние трое суток обновили рекорды. Шли атаки на крупнейшие государственные, частные, коммерческие IT-ресурсы. И были попытки атак на российские корневые инфраструктуры – операторов центров обработки данных, операторов связи", – уточнил эксперт.

Не все владельцы IT-ресурсов уделяют достаточное внимание вопросам киберзащиты, продолжил Ляпунов.

"Когда мы говорим о ключевых элементах инфраструктуры – они защищены. Но есть большое количество коммерческих компаний, коммерческих ресурсов, и последние громкие инциденты в ретейле или в логистике говорят о том, что не все одинаково готовы. С одной стороны, это ошибки службы информационной безопасности или IT-подразделений. Но с другой стороны, нужно понимать, что нынешний уровень угрозы беспрецедентен", – отметил эксперт.

Этот уровень давления диктует необходимость самого серьезного отношения к кибербезопасности, подчеркнул Игорь Ляпунов.