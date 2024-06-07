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Интерфакс-АВН

"Рособоронэкспорт" и МГИМО будут развивать совместные образовательные проекты

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Эмблема МГИМО.

Санкт-Петербург. 6 июня. ИНТЕРФАКС - АО "Рособоронэкспорт" и Московский государственный институт международных отношений (университет) МГИМО заключили на полях Петербургского международного экономического форума соглашение о сотрудничестве, сообщила пресс-служба "Рособоронэкспорта".

Подписи под документом поставили генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

"Соглашение предусматривает развитие совместных образовательных проектов в области научных, информационно-аналитических, программно-технических, международных, научно-технологических и лингвистических направлений, а также реализацию и совершенствование программ практик, стажировок, повышения квалификации и переподготовки кадров", - сообщила компания.

В сообщении говорится, что между "Рособоронэкспортом" и МГИМО давно установились отношения делового партнёрства, активное сотрудничество ведется по линии созданной "Ростехом" в 2008 году профильной кафедры, готовящей магистров по направлению "Менеджмент в области ВТС и высоких технологий".

"В разные исторические периоды развития нашей страны, начиная с 80-х годов прошлого века, выпускники МГИМО приходили в сферу военно-технического сотрудничества и эффективно трудились в подразделениях регионального и маркетингового направлений", - процитировали в "Рособоронэкспорте" Михеева.

"Свыше 200 профессиональных международников в течение 25 лет поработали и в "Рособоронэкспорте". Сегодня среди работников компании более 80 специалистов имеют дипломы МГИМО. А это люди, преимуществами которых являются уверенное владение иностранными языками, глубокие аналитические способности, умение самостоятельно работать с самой разной информацией, а также высокие ответственность и целеустремлённость", - сказал Михеев.

"От работников системы ВТС требуется уметь анализировать и прогнозировать тенденции развития мирового рынка вооружений и технологий, проводить системный конкурентный анализ многопрофильных высокотехнологичных корпораций, анализировать международную среду эффективного сотрудничества. Именно таких профессионалов будем растить в нашем университете в интересах "Рособоронэкспорта", - сказал ректор МГИМО.

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