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ЦАМТО

Rheinmetall и MBDA вооружат ЗАК Skyranger 30 противодронной ракетой SADM

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Демонстратор 30-мм зенитной самоходной установки Rheinmetall Skyranger 30 на базе колесного бронетранспортера GTK Boxer в экспозиции выставке Eurosatory 2022. Ле-Бурже, июнь 2022 года
Демонстратор 30-мм зенитной самоходной установки Rheinmetall Skyranger 30 на базе колесного бронетранспортера GTK Boxer в экспозиции выставке Eurosatory 2022. Ле-Бурже, июнь 2022 года.
Источник изображения: Rheinmetall

ЦАМТО, 6 июня. Компании Rheinmetall и MBDA заключили соглашение об интеграции в состав мобильного зенитного артиллерийского комплекса Skyranger 30 и других военных платформ малой противодронной ракеты SADM (Small Anti Drone Missile).

Соответствующее письмо о намерениях (LOI) на Международной аэрокосмической выставке ILA-2024 в Берлине подписали представители Rheinmetall Electronics и MBDA Deutschland. Целью проекта является устранение имеющихся недостатков в сфере защиты от БЛА на малой дальности.

Компании намерены интегрировать разработанную MBDA ракету SADM в состав вооружения производимого Rheinmetall ЗАК Skyranger 30 и других образцов военной техники. Использующая технологии, разработанные при создании ракетного комплекса "Энфорсер" (Enforcer), новая управляемая ракета должна стать эффективным решением для противодействия малым и средним БЛА. Как заявлено, она обеспечит высокую вероятность поражения беспилотных угроз на больших дальностях. При этом 30-мм пушка ЗАК Skyranger 30 также будет использоваться для защиты от угроз с воздуха, дополняя ракетное вооружение.

Продемонстрированный на выставке макет системы Skyranger 30 был оснащен пусковой установкой с тремя ТПК, в каждом их которых размещены три ракеты SADM.

Целью подписания письма о намерениях является формирование долгосрочного сотрудничества при интеграции ракеты на различную военную технику, а также разработке, производстве и интеграции пусковой установки на различные башни Rheinmetall.

Как заявил управляющий директор MBDA Germany Томас Готшильд, последние конфликты наглядно продемонстрировали, что защита от БЛА является одной из ключевых задач для подразделений вооруженных сил в бою. Чтобы найти наилучшее решение в данной сфере, MBDA развивает сотрудничество с предлагающей системы башенного типа Rheinmetall с целью устранения пробелов в противодействии БЛА.

По оценке представителя Rheinmetall Тимо Хааса, малая противодронная ракета является логичным дополнением разработанных Rheinmetall систем вооружения и техники.

Как сообщал ЦАМТО, впервые концепцию малой противодронной ракеты MBDA раскрыла на выставке ILA-2022. Пусковая установка на девять ракет была размещена на шасси "Боксер" с башней Skyranger 30. Сообщалось, что ракета позволит поражать БЛА "Класс-1" (взлетная масса до 150 кг) на дальностях от 2 до 5-6 км.

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Страны
Германия
Компании
Leonardo
MBDA
Rheinmetall
Проекты
БПЛА
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