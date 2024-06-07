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ТАСС

В Берне связали учения швейцарских ВВС с событиями на Украине

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Истребитель Boeing F/A-18C Hornet
Истребитель Boeing F/A-18C Hornet (бортовой номер J-5016, серийный номер 1363 / SFC016) ВВС Швейцарии.
Источник изображения: defpost.com

Как отметили в швейцарском правительстве, цель учений состояла в проверке способности ВВС "использовать меры пассивной защиты, включая децентрализацию"

ЖЕНЕВА, 6 июня. /ТАСС/. Состоявшиеся 5 июня в Швейцарии первые с 1991 года учения ВВС по использованию автомагистрали в качестве взлетной полосы были связаны с событиями на Украине. Об этом сообщило швейцарское правительство, расценившее итоги тренировки военных летчиков как успешные.

"В среду, 5 июня, четыре боевых самолета F/A-18 семь раз приземлялись и взлетали с автомагистрали А1 в кантоне Во для проверки их пригодности к ведению боевых действий с импровизированных площадок, - говорится в сообщении. - Испытание прошло успешно и без происшествий". В Берне пояснили, что "швейцарская армия адаптируется к меняющейся ситуации в сфере безопасности и к будущим угрозам", в этой связи "война на Украине демонстрирует остроту ситуации".

Цель учений состояла в проверке способности ВВС "использовать меры пассивной защиты, включая децентрализацию", отметило правительство. Такие учения имеют важное значение, "поскольку все средства ВВС в настоящее время сосредоточены на трех авиабазах - Пайерн, Майринген и Эммен, что делает их уязвимыми для систем вооружения большой дальности". "Чтобы снизить угрозу, исходящую от систем вооружения противника большой дальности, ВВС уделяют особое внимание децентрализации - пассивной противовоздушной обороне, заключающейся в распределении войск и техники на территории в рекордно короткие сроки", - констатировали в Берне.

В последний раз подобные учение проводились в Швейцарии в 1991 году. Правительство подчеркнуло, что ВВС продолжат работать над повышением "потенциала децентрализации", однако "никакого другого тестирования такого масштаба в ближайшее время не планируется".

Берн подтвердил курс на укрепление связей с НАТО, включая участие в военных учениях и совершенствование оперативной совместимости армии, в принятой правительством 31 января 2024 года внешнеполитической стратегии. Не входящая в НАТО и ЕС Швейцария поддерживает, несмотря на нейтральный статус, санкции Евросоюза против России, введенные в связи со специальной военной операцией на Украине. Российское правительство утвердило в марте 2022 года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцария включена в этот список. 

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