Австралийские подлодки типа "Коллинз" не получат крылатые ракеты "Томагавк"

Правительство Австралии объявило о намерении приступить к следующему этапу продления срока службы дизель-электрических подводных лодок класса "Коллинз", чтобы эти субмарины оставались в строю еще около 20 лет. Однако от ранее планировавшегося перевооружения ДЭПЛ на крылатые ракеты "Томагавк" решено отказаться.

Напомним, что шесть подлодок класса "Коллинз" построили на верфи ASC в Осборне (Южная Австралия) по модифицированному проекту шведских ДЭПЛ класса "Тип-471" (также известны как "Вестергётланд"; разработаны компанией Kockums AB). Их ввели в строй в период с 1996 по 2003 годы.

Подлодка класса "Коллинз", Австралия Википедия

Предполагалось, что на смену этим подлодкам придут дизель-электрические субмарины класса "Атака", программа закупки которых стартовала в 2010-х годах. Даже был заключен контракт с французской компанией Naval Group, однако в 2021 году все эти планы были отменены после того, как США, Великобритания и Австралия объявили о создании оборонного партнерства AUKUS, в рамках которого Канберра должна построить для своего флота многоцелевые атомные подлодки с использованием американских и британских технологий.

Поскольку разработка и строительство атомных субмарин потребуют значительно больше времени, подлодки класса "Коллинз" должны оставаться в строю на протяжении 2030-х годов. В связи с этим все шесть ДЭПЛ пройдут комплексную модернизацию, которая включает обновление двигательной установки, вооружения и систем датчиков.

Ранее командование ВМС Австралии планировало, что в ходе модернизации подлодки типа "Коллинз" получат на вооружение американские крылатые ракеты "Томагавк" вместо используемых сегодня противокорабельных ракет "Гарпун". Однако, как заявили на этой неделе власти страны, после консультаций с США эксперты пришли к выводу, что переоборудование субмарин нецелесообразно по соотношению затрат и конечного результата.

Как поясняет Naval News, речь могла идти о модификации "Томагавков" с возможностью запуска через торпедные аппараты. Эта версия снята с производства более 12 лет назад, и возобновление выпуска было бы возможно только при значимом оптовом заказе.

Кроме того, австралийский флот отказался и от приобретения разработанной Safran оптико-электронной мачтовой системы, изначально предназначенной для подлодок класса "Атака".

Подводное водоизмещение субмарин "Коллинз" – 3400 тонн, длина – 77 метров, ширина – 7,8 метра. ДЭПЛ развивает скорость до 20 узлов под водой. Дальность плавания – 9000 миль, автономность – 70 дней. Рабочая глубина – более 180 метров. Экипаж – 58 человек.

Каждая подлодка оснащена шестью 533-мм торпедными аппаратами. В состав вооружения также включены противокорабельные ракеты "Гарпун" и мины.