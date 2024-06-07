Войти
Flotprom

Австралийские подлодки типа "Коллинз" не получат крылатые ракеты "Томагавк"

140
0
0

Правительство Австралии объявило о намерении приступить к следующему этапу продления срока службы дизель-электрических подводных лодок класса "Коллинз", чтобы эти субмарины оставались в строю еще около 20 лет. Однако от ранее планировавшегося перевооружения ДЭПЛ на крылатые ракеты "Томагавк" решено отказаться.

Напомним, что шесть подлодок класса "Коллинз" построили на верфи ASC в Осборне (Южная Австралия) по модифицированному проекту шведских ДЭПЛ класса "Тип-471" (также известны как "Вестергётланд"; разработаны компанией Kockums AB). Их ввели в строй в период с 1996 по 2003 годы.

Подлодка класса "Коллинз", Австралия

Википедия


Предполагалось, что на смену этим подлодкам придут дизель-электрические субмарины класса "Атака", программа закупки которых стартовала в 2010-х годах. Даже был заключен контракт с французской компанией Naval Group, однако в 2021 году все эти планы были отменены после того, как США, Великобритания и Австралия объявили о создании оборонного партнерства AUKUS, в рамках которого Канберра должна построить для своего флота многоцелевые атомные подлодки с использованием американских и британских технологий.

Поскольку разработка и строительство атомных субмарин потребуют значительно больше времени, подлодки класса "Коллинз" должны оставаться в строю на протяжении 2030-х годов. В связи с этим все шесть ДЭПЛ пройдут комплексную модернизацию, которая включает обновление двигательной установки, вооружения и систем датчиков.

Ранее командование ВМС Австралии планировало, что в ходе модернизации подлодки типа "Коллинз" получат на вооружение американские крылатые ракеты "Томагавк" вместо используемых сегодня противокорабельных ракет "Гарпун". Однако, как заявили на этой неделе власти страны, после консультаций с США эксперты пришли к выводу, что переоборудование субмарин нецелесообразно по соотношению затрат и конечного результата.

Как поясняет Naval News, речь могла идти о модификации "Томагавков" с возможностью запуска через торпедные аппараты. Эта версия снята с производства более 12 лет назад, и возобновление выпуска было бы возможно только при значимом оптовом заказе.

Кроме того, австралийский флот отказался и от приобретения разработанной Safran оптико-электронной мачтовой системы, изначально предназначенной для подлодок класса "Атака".

Подводное водоизмещение субмарин "Коллинз" – 3400 тонн, длина – 77 метров, ширина – 7,8 метра. ДЭПЛ развивает скорость до 20 узлов под водой. Дальность плавания – 9000 миль, автономность – 70 дней. Рабочая глубина – более 180 метров. Экипаж – 58 человек.

Каждая подлодка оснащена шестью 533-мм торпедными аппаратами. В состав вооружения также включены противокорабельные ракеты "Гарпун" и мины.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Компании
Safran
Похожие новости
27.08.2009
Французская мода
24.02.2009
Aero India 2009
08.09.2008
ЧФ проигрывает "натовским" кораблям. Мы продолжаем терять свои позиции в Черноморском бассейне
22.05.2008
Винтокрылая Россия
16.01.2008
Итальянцев пустили в "Гражданские самолеты Сухого". Alenia разрешили купить блокпакет российской компании
13.09.2007
Взорвать окно в Европу. "Рособоронэкспорт" нацелился на Запад
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.06 01:45
  • 1794
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.06 01:32
  • 1
Владимир Путин высказался о китайской экономической модели. Российские эксперты сходятся во мнении, что она эффективнее американской (Гуаньча, Китай)
  • 06.06 21:53
  • 494
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 06.06 20:59
  • 2
Ростех прокомментировал дальность стрельбы новейшей колёсной САУ 2С43 «Мальва»
  • 06.06 18:55
  • 1
В США оценили российскую ТОС-3 «Дракон»
  • 06.06 18:22
  • 1
«Ростех» прокомментировал дальность «Мальвы»
  • 06.06 15:44
  • 281
Космонавтика Илона Маска
  • 06.06 10:36
  • 1
Писториус заверил, что Германия не станет на Украине "воюющей стороной"
  • 06.06 09:04
  • 1
Почему Зеленский сам не сможет вести переговоры о мире (Responsible Statecraft, США)
  • 06.06 03:30
  • 1
BALTOPS 2024 – подготовка к блокаде Балтийского моря?
  • 06.06 02:47
  • 1
Еще раз об украинских "Patriot'ах".
  • 05.06 17:53
  • 1
Названа главная особенность используемой в зоне СВО установки «Мальва»
  • 05.06 15:59
  • 1
Минобороны впервые показало новейшую тяжёлую огнемётную систему, похожую на ТОС-3 «Дракон»
  • 05.06 11:01
  • 10
Почему переданные Украине ЗРС Patriot отнюдь не легкая мишень для ВКС России
  • 05.06 10:55
  • 98
В США оценили российские Су-34 с УМПК