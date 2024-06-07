Источник изображения: topwar.ru

На вооружении боевиков киевского режима впервые замечены ЗСУ Cheetah PRTL, являющиеся нидерландской версией немецких Gepard и отличающиеся от них только системами РЛС и СУО. Эти установки в 2013 году были проданы Иордании, однако 60 единиц впоследствии выкуплены США в рамках программы "Инициатива содействия безопасности на Украине". В армии Нидерландов установки этого типа заменены самоходными ЗРК Fennek SWP Stinger.

У украинских формирований в настоящее время образовалась крайне тяжелая ситуация с ПВО. В частности, на некоторых участках фронта потери ПВО ВСУ настолько велики, что между позициями российской армии и областным центром и его ближайшими окрестностями, по некоторым данным, не осталось ни одной установки РЛС. Украинское командование оттянуло практически все оставшиеся установки ПВО в глубину подконтрольной Киеву территории.

Прежде всего, благодаря успешной работе воздушной разведки ВС РФ приближающиеся к линии боевого соприкосновения установки ЗРК боевиков киевского режима, оказывающиеся на расстоянии поражения барражирующих боеприпасов "Ланцет" и других средств, в большинстве случаев удается своевременно выявлять и уничтожать.

На этом фоне полученное Киевом от Запада разрешение сбивать самолеты ВКС РФ на "старых" российских территориях вряд ли окажет существенное влияние на ситуацию на фронте, поскольку с высокой долей вероятности поставленные ВСУ ЗРК будут уничтожены. Однако и говорить о том, что никакого вреда западные комплексы не нанесут, к сожалению, не приходится.