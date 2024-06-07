Войти
Военное обозрение

На вооружении ВСУ замечены первые нидерландские ЗСУ Cheetah PRTL

142
0
0

Источник изображения: topwar.ru

На вооружении боевиков киевского режима впервые замечены ЗСУ Cheetah PRTL, являющиеся нидерландской версией немецких Gepard и отличающиеся от них только системами РЛС и СУО. Эти установки в 2013 году были проданы Иордании, однако 60 единиц впоследствии выкуплены США в рамках программы "Инициатива содействия безопасности на Украине". В армии Нидерландов установки этого типа заменены самоходными ЗРК Fennek SWP Stinger.

У украинских формирований в настоящее время образовалась крайне тяжелая ситуация с ПВО. В частности, на некоторых участках фронта потери ПВО ВСУ настолько велики, что между позициями российской армии и областным центром и его ближайшими окрестностями, по некоторым данным, не осталось ни одной установки РЛС. Украинское командование оттянуло практически все оставшиеся установки ПВО в глубину подконтрольной Киеву территории.

Прежде всего, благодаря успешной работе воздушной разведки ВС РФ приближающиеся к линии боевого соприкосновения установки ЗРК боевиков киевского режима, оказывающиеся на расстоянии поражения барражирующих боеприпасов "Ланцет" и других средств, в большинстве случаев удается своевременно выявлять и уничтожать.

На этом фоне полученное Киевом от Запада разрешение сбивать самолеты ВКС РФ на "старых" российских территориях вряд ли окажет существенное влияние на ситуацию на фронте, поскольку с высокой долей вероятности поставленные ВСУ ЗРК будут уничтожены. Однако и говорить о том, что никакого вреда западные комплексы не нанесут, к сожалению, не приходится.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иордания
Нидерланды
Россия
США
Украина
Продукция
Stinger
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
22.03.2017
Россия пишет новые правила кибервойны (BuzzFeed, США)
09.12.2015
Охотники за террористами
19.08.2014
Ка-52 "Аллигатор" против лучших ударных вертолетов мира
20.09.2012
Страны «тропической» Африки в структуре мирового экспорта/импорта вооружений
21.04.2010
Зенитные ракетные системы: ситуация на мировом рынке
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.06 01:45
  • 1794
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.06 01:32
  • 1
Владимир Путин высказался о китайской экономической модели. Российские эксперты сходятся во мнении, что она эффективнее американской (Гуаньча, Китай)
  • 06.06 21:53
  • 494
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 06.06 20:59
  • 2
Ростех прокомментировал дальность стрельбы новейшей колёсной САУ 2С43 «Мальва»
  • 06.06 18:55
  • 1
В США оценили российскую ТОС-3 «Дракон»
  • 06.06 18:22
  • 1
«Ростех» прокомментировал дальность «Мальвы»
  • 06.06 15:44
  • 281
Космонавтика Илона Маска
  • 06.06 10:36
  • 1
Писториус заверил, что Германия не станет на Украине "воюющей стороной"
  • 06.06 09:04
  • 1
Почему Зеленский сам не сможет вести переговоры о мире (Responsible Statecraft, США)
  • 06.06 03:30
  • 1
BALTOPS 2024 – подготовка к блокаде Балтийского моря?
  • 06.06 02:47
  • 1
Еще раз об украинских "Patriot'ах".
  • 05.06 17:53
  • 1
Названа главная особенность используемой в зоне СВО установки «Мальва»
  • 05.06 15:59
  • 1
Минобороны впервые показало новейшую тяжёлую огнемётную систему, похожую на ТОС-3 «Дракон»
  • 05.06 11:01
  • 10
Почему переданные Украине ЗРС Patriot отнюдь не легкая мишень для ВКС России
  • 05.06 10:55
  • 98
В США оценили российские Су-34 с УМПК