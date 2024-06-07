На Украине до конца 2024 года мобилизуют около 120 тыс. человек

Главком ВСУ Александр Сырский пересмотрел ранее заявленную цифру в 500 тыс. и утвердил другой план обороны, сообщил депутат Рады Руслан Горбенко

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) до конца текущего года за счет мобилизации пополнят около 120 тыс. человек. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Руслан Горбенко.

"Сейчас командование и военные на фронте отмечают, что потребность в личном составе в этом году составляет 100-110 тысяч человек. По моему личному мнению, за этот год удастся призвать примерно до 120 тыс. новобранцев", - сказал он в интервью агентству Укринформ.

Политик добавил, что обсуждавшаяся ранее военно-политическим руководством страны цифра в 500 тыс. была пересмотрена главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, который утвердил план обороны, не предусматривающий призыв такого количества новобранцев.

Горбенко также оправдывает применение силы сотрудниками военкоматов в случае отказа граждан выполнять законные требования по мобилизации, но считает, что они не должны переходить границы. "Сейчас начали распространяться заявления об избиении или даже убийствах лиц от рук сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата - прим. ТАСС). Конечно, необходимо проводить расследование таких случаев, тщательную проверку сотрудников центров комплектования. Были случаи, когда их некомпетентность становилась причиной конфликтов", - отметил депутат.

5 июня президент России Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с главами мировых информационных агентств заявил, что безвозвратные и санитарные потери украинской армии в месяц составляют примерно 50 тыс. человек. По его мнению, мобилизация на Украине не решает проблему нехватки живой силы, поскольку она вся идет на восполнение потерь, а США настаивают на снижении возраста призыва до 18 лет.

С 18 мая на Украине вступил в силу скандальный закон о новых правилах мобилизации, который позволит призвать в армию сотни тысяч украинцев. Всеобщая мобилизация в стране была объявлена с февраля 2022 года и неоднократно продлевалась. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Им за несколькими исключениями запрещен выезд за рубеж. По данным украинских СМИ, мужчины стараются всеми способами уклониться от мобилизации, месяцами не выходя из дома, пытаясь выехать из страны по поддельным справкам либо пересечь границу нелегально. В украинских социальных сетях регулярно распространяются видеозаписи случаев насильственной мобилизации и конфликтов граждан с военкомами. Периодически всплывают факты избиения мужчин в военкоматах.