Тайвань готовится использовать против кораблей ВМС НОАК безэкипажные катера собственной разработки

Источник изображения: topwar.ru

Тайвань намерен последовать примеру Украины и использовать против кораблей ВМС НОАК безэкипажные катера. Первый морской беспилотник-камикадзе собственной разработки представила тайваньская компания JSSC.

Тайвань разработал многофункциональный безэкипажный катер, способный действовать на дальности до 300 морских миль (примерно 556 км), этого вполне хватит для атак китайских кораблей в случае начала боевых действий. Как заявляется, данный катер способен искать и уничтожать мины, ставить минные заграждения, а также выступать в качестве камикадзе.

Согласно данным из открытых источников, длина катера — 16,5 м, ширина и высота — 3,8 м. Полное водоизмещение — 20 тонн, осадка — один метр. Максимальная скорость — 30 узлов (около 55,6 км/ч). Установленная на катере аппаратура позволяет вернуться на базу при потере управления или сигналов GPS.

Источник изображения: topwar.ru

Предварительно, данный безэкипажный катер разработан на базе корабля-мишени специалистами Чжуншаньского института науки и технологий (NCSIST). На данный момент беспилотник проходит необходимые испытания, а также оценку боевой эффективности. Продлится этот этап до конца 2025 года, а в 2026 планируется начало серийного производства данных катеров. Всего в планах командования тайваньских ВМС значится закупка порядка 200 морских дронов-камикадзе.

Стоит отметить, что на Тайване также разрабатывается и подводный беспилотник, но по нему информации практически нет.