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ЦАМТО

Денис Мантуров: Россия получает много заявок от инозаказчиков на поставку вооружений

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Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
Источник изображения: Егор Алеев/ ТАСС

ЦАМТО, 6 июня. Россия получает большое количество заявок от инозаказчиков на поставку вооружений и военной техники, которые хорошо себя зарекомендовали в ходе спецоперации на Украине.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Завершив СВО победой, встанет вопрос о возобновлении или продолжении более активных поставок продукции по линии военно-технического сотрудничества. Поверьте мне, большое количество стран сегодня, получив референцию о нашей продукции на линии боевого соприкосновения, заинтересованы в приобретении нашей продукции", – сказал он на прошедшей в рамках ПМЭФ-2024 панельной сессии "Задача двойного назначения. Роль организаций ОПК в обеспечении технологического суверенитета".

"Так было и раньше, но сегодня более активно запросы приходят", – подчеркнул Д.Мантуров, отметив, что отечественная "оборонка" начнет удовлетворять запросы зарубежных стран по мере того, как выполнит все обязательства по гособоронзаказу.

Первый заместитель председателя правительства добавил, что после успешного завершения спецоперации предприятия ОПК также сосредоточатся на диверсификации производства, адаптируя свои мощности под выпуск высокотехнологичной гражданской продукции.

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Мантуров Денис
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