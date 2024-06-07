Войти
Flotprom

Завершается технологический аудит предприятий ОСК

137
0
0

Результаты технологического аудита Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) должны быть готовы в июне. После этого ВТБ и ОСК приступят к формированию инвестиционной программы компании, рассказал в интервью Интерфаксу первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"В настоящее время банк проводит технологический аудит группы ОСК, который планируется завершить в июне 2024 года. После этого будет дана объективная оценка производственным мощностям верфей. На основании результатов технологического аудита ВТБ разработает и утвердит корпоративные документы развития и инвестиционную программу ОСК", – сообщил он.

Стенд ОСК

Объединенная судостроительная корпорация


Первый вице-премьер отметил, что финансовый аудит ОСК уже завершен, его результаты доведены до руководства правительства и сейчас проходят сверку с Минфином и контрольно-ревизионным управлением кабмина.

"Существенно удалось продвинуться в вопросах урегулирования разногласий с основным заказчиком – Минобороны, по большинству проблемных заказов подготовлены или готовятся необходимые решения. Ожидаем, что в ближайшие пару месяцев окончательно найдем решение по вопросам финансирования текущего портфеля заказов. В гражданских заказах заметно ускорилась работа по проблемным заказам, ВТБ привлек недостающее финансирование и оказывает содействие в работе с крупными заказчиками и поставщиками", – прокомментировал Мантуров процесс урегулирования ранее заключенных корпорацией убыточных контрактов.

После передачи ОСК в управление ВТБ глава банка Андрей Костин в интервью РБК в сентябре 2023-го говорил о необходимости перестроить управление корпорацией, которое на момент передачи было неэффективным, и вложить инвестиции в обновление производственных мощностей.

По итогам 2023 года выручка ОСК выросла до 400 млрд рублей, однако рентабельность по чистой прибыли оказалась отрицательной – минус 11%. Средняя убыточность в 2011–2023 годах составила 17%.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОСК
Персоны
Костин Андрей
Мантуров Денис
Похожие новости
28.08.2023
Вопрос финансовой поддержки ОСК государством решится в течение нескольких месяцев - Минпромторг
28.08.2023
Минпромторг представил коллективу ОСК нового гендиректора корпорации Андрея Пучкова
28.08.2023
Процесс передачи ОСК в доверительное управление ВТБ завершится на днях - Минпромторг
24.08.2023
Бывший первый замглавы ВТБ Пучков сменил Рахманова на посту гендиректора ОСК
14.08.2023
Путин поддержал передачу Объединённой судостроительной корпорации в управление ВТБ
11.08.2023
Владимир Путин поддержал передачу ВТБ государственного пакета акций ОСК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.06 01:45
  • 1794
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.06 01:32
  • 1
Владимир Путин высказался о китайской экономической модели. Российские эксперты сходятся во мнении, что она эффективнее американской (Гуаньча, Китай)
  • 06.06 21:53
  • 494
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 06.06 20:59
  • 2
Ростех прокомментировал дальность стрельбы новейшей колёсной САУ 2С43 «Мальва»
  • 06.06 18:55
  • 1
В США оценили российскую ТОС-3 «Дракон»
  • 06.06 18:22
  • 1
«Ростех» прокомментировал дальность «Мальвы»
  • 06.06 15:44
  • 281
Космонавтика Илона Маска
  • 06.06 10:36
  • 1
Писториус заверил, что Германия не станет на Украине "воюющей стороной"
  • 06.06 09:04
  • 1
Почему Зеленский сам не сможет вести переговоры о мире (Responsible Statecraft, США)
  • 06.06 03:30
  • 1
BALTOPS 2024 – подготовка к блокаде Балтийского моря?
  • 06.06 02:47
  • 1
Еще раз об украинских "Patriot'ах".
  • 05.06 17:53
  • 1
Названа главная особенность используемой в зоне СВО установки «Мальва»
  • 05.06 15:59
  • 1
Минобороны впервые показало новейшую тяжёлую огнемётную систему, похожую на ТОС-3 «Дракон»
  • 05.06 11:01
  • 10
Почему переданные Украине ЗРС Patriot отнюдь не легкая мишень для ВКС России
  • 05.06 10:55
  • 98
В США оценили российские Су-34 с УМПК