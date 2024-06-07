Завершается технологический аудит предприятий ОСК

Результаты технологического аудита Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) должны быть готовы в июне. После этого ВТБ и ОСК приступят к формированию инвестиционной программы компании, рассказал в интервью Интерфаксу первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"В настоящее время банк проводит технологический аудит группы ОСК, который планируется завершить в июне 2024 года. После этого будет дана объективная оценка производственным мощностям верфей. На основании результатов технологического аудита ВТБ разработает и утвердит корпоративные документы развития и инвестиционную программу ОСК", – сообщил он.

Стенд ОСК Объединенная судостроительная корпорация

Первый вице-премьер отметил, что финансовый аудит ОСК уже завершен, его результаты доведены до руководства правительства и сейчас проходят сверку с Минфином и контрольно-ревизионным управлением кабмина.

"Существенно удалось продвинуться в вопросах урегулирования разногласий с основным заказчиком – Минобороны, по большинству проблемных заказов подготовлены или готовятся необходимые решения. Ожидаем, что в ближайшие пару месяцев окончательно найдем решение по вопросам финансирования текущего портфеля заказов. В гражданских заказах заметно ускорилась работа по проблемным заказам, ВТБ привлек недостающее финансирование и оказывает содействие в работе с крупными заказчиками и поставщиками", – прокомментировал Мантуров процесс урегулирования ранее заключенных корпорацией убыточных контрактов.

После передачи ОСК в управление ВТБ глава банка Андрей Костин в интервью РБК в сентябре 2023-го говорил о необходимости перестроить управление корпорацией, которое на момент передачи было неэффективным, и вложить инвестиции в обновление производственных мощностей.

По итогам 2023 года выручка ОСК выросла до 400 млрд рублей, однако рентабельность по чистой прибыли оказалась отрицательной – минус 11%. Средняя убыточность в 2011–2023 годах составила 17%.