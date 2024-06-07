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ТАСС

В КНР ждут от США устранения препятствий для сотрудничества в космосе

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Здание МИД КНР
Здание МИД КНР.
Источник изображения: Петр Ковалев/ ТАСС

Нормальному обмену препятствуют юридические аспекты законодательства Соединенных Штатов, отметила официальный представитель МИД Китая Мао Нин

ПЕКИН, 6 июня. /ТАСС/. Если Вашингтон надеется на развитие космического сотрудничества с Китаем, ему стоит устранить соответствующие юридические препятствия. С таким заявлением выступила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"В настоящее время продвижение космического сотрудничества между Китаем и США сталкивается с некоторыми трудностями. Основная проблема заключается в том, что внутреннее законодательство США <...> препятствуют нормальным обменам и диалогу между космическими ведомствами двух стран. Если США искренне надеются на развитие обменов и сотрудничества с Китаем в аэрокосмической сфере, им следует принять прагматичные меры для устранения этих препятствий", - заявила Мао Нин.

Ранее директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон поздравил Пекин с успешным запуском к Луне зонда "Чанъэ-6" и поддержал сотрудничество с Китаем в космической сфере.

Китай осуществил в начале мая запуск автоматической космической станции "Чанъэ-6", чтобы впервые в истории собрать образцы грунта с обратной стороны Луны. Местом посадки на обратной стороне Луны выбран кратер Аполлон, расположенный в бассейне Южный полюс - Эйткен. В начале июня "Чанъэ-6" стартовал с обратной стороны Луны с образцами грунта. Собранные материалы были помещены в контейнер внутри подъемного модуля зонда. 

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