Войти
ТАСС

НАТО не планирует отправлять войска на Украину

143
0
+1
Источник изображения: AP Photo/ Giannis Papanikos

По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, НАТО фокусируется на том, как может "установить более сильные рамки для долгосрочной поддержки Украины и согласовать долгосрочную финансовую приверженность"

БРЮССЕЛЬ, 6 июня. /ТАСС/. Североатлантический альянс не намерен отправлять войска на Украину. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Хельсинки. Ее транслировала пресс-служба альянса.

"НАТО не планирует развертывать свои силы на Украине. Мы фокусируемся на том, как можем установить более сильные рамки для долгосрочной поддержки Украины и согласовать долгосрочную финансовую приверженность", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Финляндия
Проекты
NATO
Похожие новости
16.10.2008
Мощь НАТО сильно преувеличена
09.04.2008
Безо всяких НАТО оснований. Борьба с Североатлантическим альянсом отвлекает внимание россиян от реальных угроз безопасности страны
11.01.2008
Тупиковая ситуация вокруг ДОВСЕ угрожает безопасности Европы - ОБСЕ
05.04.2007
Пока партнеры в дефиците
27.12.2006
Масорин: строительство ВМФ будет не только продолжено, но и расширится
08.12.2006
"Зубры" потеснили НАТО. Сергей Иванов отправил в Грецию российские корабли
18.10.2006
Большая противоракетная игра
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.06 01:45
  • 1794
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.06 01:32
  • 1
Владимир Путин высказался о китайской экономической модели. Российские эксперты сходятся во мнении, что она эффективнее американской (Гуаньча, Китай)
  • 06.06 21:53
  • 494
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 06.06 20:59
  • 2
Ростех прокомментировал дальность стрельбы новейшей колёсной САУ 2С43 «Мальва»
  • 06.06 18:55
  • 1
В США оценили российскую ТОС-3 «Дракон»
  • 06.06 18:22
  • 1
«Ростех» прокомментировал дальность «Мальвы»
  • 06.06 15:44
  • 281
Космонавтика Илона Маска
  • 06.06 10:36
  • 1
Писториус заверил, что Германия не станет на Украине "воюющей стороной"
  • 06.06 09:04
  • 1
Почему Зеленский сам не сможет вести переговоры о мире (Responsible Statecraft, США)
  • 06.06 03:30
  • 1
BALTOPS 2024 – подготовка к блокаде Балтийского моря?
  • 06.06 02:47
  • 1
Еще раз об украинских "Patriot'ах".
  • 05.06 17:53
  • 1
Названа главная особенность используемой в зоне СВО установки «Мальва»
  • 05.06 15:59
  • 1
Минобороны впервые показало новейшую тяжёлую огнемётную систему, похожую на ТОС-3 «Дракон»
  • 05.06 11:01
  • 10
Почему переданные Украине ЗРС Patriot отнюдь не легкая мишень для ВКС России
  • 05.06 10:55
  • 98
В США оценили российские Су-34 с УМПК