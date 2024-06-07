НАТО не планирует отправлять войска на Украину

По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, НАТО фокусируется на том, как может "установить более сильные рамки для долгосрочной поддержки Украины и согласовать долгосрочную финансовую приверженность"

БРЮССЕЛЬ, 6 июня. /ТАСС/. Североатлантический альянс не намерен отправлять войска на Украину. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Хельсинки. Ее транслировала пресс-служба альянса.

"НАТО не планирует развертывать свои силы на Украине. Мы фокусируемся на том, как можем установить более сильные рамки для долгосрочной поддержки Украины и согласовать долгосрочную финансовую приверженность", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.