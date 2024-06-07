Шольц считает, что до переговоров по Украине еще далеко

По словам канцлера ФРГ, для мира нужна дипломатия

БЕРЛИН, 6 июня. /ТАСС/. Дипломатические усилия по Украине важны, но до конкретных мирных переговоров пока далеко. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге.

"Для мира нужна в том числе дипломатия, сложные маленькие шаги. Именно поэтому я в конце следующей недели отправлюсь на встречу по Украине в Швейцарию. Переговоры о мире там вестись пока еще не будут. До этого еще далеко, пока Россия думает, что достигнет своих целей на поле боя", - утверждал Шольц.

Власти Швейцарии планируют провести 15-16 июня на курорте Бюргеншток конференцию по Украине. Федеральный департамент (министерство) иностранных дел Швейцарии ранее сообщил, что Берн пригласил на нее более 160 делегаций, в том числе из стран Группы семи, Группы двадцати и БРИКС. По сообщению швейцарских властей, РФ не входит в число приглашенных. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет напрашиваться на участие в конференции, если ее не хотят там видеть. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, проведение этого мероприятия - путь в никуда, Россия не видит желания Запада вести дело по-честному. В РФ при этом неоднократно подчеркивали, что Москва никогда не отказывалась от мирного разрешения конфликта с Киевом.