Медведев: Россия может поставить оружие врагам США вне зависимости от их статуса

По словам зампреда Совбеза РФ, "пусть теперь США и их союзники почувствуют на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лиц"

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Российское оружие может быть в качестве симметричного ответа на вооружение Украины против РФ поставлено любому противнику США. На это указал заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев, комментируя выраженную президентом РФ Владимиром Путиным позицию на этот счет.

Российский лидер в среду на встрече с представителями ведущих мировых СМИ на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) отметил, что Москва размышляет над ответом на поставки оружия Киеву для ударов по РФ. По словам Путина, возможным вариантом была бы аналогичная поставка - в те регионы мира, откуда могут наноситься "чувствительные удары" по объектам стран Запада.

"Это весьма существенное изменение нашей внешней политики, - прокомментировал Медведев. - Ведь как рассуждают янки и их европейские слюнявые псы: мы имеем право передавать любое оружие Украине, то есть врагу нашей страны, а все другие страны помогать России не могут".

"Пусть теперь США и их союзники почувствуют на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лиц, - заметил замглавы СБ. - Ими могут быть все, кто считает Пиндостан со товарищи своими врагами. Вне зависимости от их политических убеждений и международного признания".

"Их враг - США, значит, нам они друзья, - подчеркнул Медведев. - И пусть применение российских вооружений не названными пока регионами будет максимально разрушительным для их и наших противников. И пусть горят в адском пламени "чувствительные объекты государств, поставляющих оружие Киеву". Горят вместе с теми, кто управляет ими".

"А мы будем радоваться их успешным ударам нашим оружием по нашим общим врагам!" - заключил замглавы СБ России.