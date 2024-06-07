Китайский среднемагистральный самолёт ARJ21 совершил успешный испытательный полёт на экологически чистом топливе

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В Китае продолжается тестирование использования экологически чистого авиационного топлива. Как сообщает китайская пресса, успешный испытательный полет на новом топливе совершил среднемагистральный самолет ARJ21.

Воздушное судно вылетело из международного аэропорта Шанхай-Пудун. Перед вылетом его заправили новым экологичным топливом. Как утверждается, это топливо, разработанное компанией Sinopec, состоит на 40% из биоавиационного керосина и на 60% из стандартного авиационного топлива № 3.

Отметим, что экологически чистое авиационное топливо производится из материалов, относящихся к категории возобновляемых. В эту категорию включаются, к примеру, биотопливо, бытовые отходы и получаемое из углекислого газа синтетическое топливо.

Специалисты утверждают, что использование такого топлива в перспективе способно на 80% сократить выбросы углерода. То есть, оно куда менее опасно для окружающей среды, чем традиционное авиационное топливо.

Напомним, что ARJ21 представляет собой двухдвигательный пассажирский самолет, предназначенный для региональных авиационных перевозок. Такой самолет принимает на борт до 105 пассажиров и может перевезти их на расстояние до 3300 километров. Свой первый полет воздушная машина данного типа совершила в ноябре 2008 года. С 2016 года началась коммерческая эксплуатация этого среднемагистрального самолета.