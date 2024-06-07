Гости военно-морского салона увидят в Кронштадте современные субмарины и корабли ВМФ РФ

МВМС "Флот-2024" пройдет с 19 по 23 июня

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Участники и посетители Международного военно-морского салона (МВМС) "Флот-2024", который пройдет в Кронштадте с 19 по 23 июня, увидят подлодки проектов 636.3 и 677, ракетные корабли "Буян-М" и "Каракурт", а также пусковые установки береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Во время Международного военно-морского салона "Флот-2024", который второй год подряд пройдет в городе воинской славы Кронштадте на территории Конгрессно-выставочного центра в парке "Остров фортов", посетители смогут ознакомиться с современными боевыми кораблями и судами обеспечения, поступившими на вооружение ВМФ в последние годы", - сказали в ведомстве.

По его данным, у причальной стенки соединения кораблей охраны водного района Ленинградской военно-морской базы будут размещены две большие подводные лодки проектов 636.3 и 677, построенные на предприятии "Адмиралтейские верфи", корвет проекта 20380, малые ракетные корабли проектов 21631 "Буян-М" и 22800 "Каракурт", морской тральщик проекта 12700, малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322, десантные катера проектов 21820 и 11770, а также противодиверсионный катер проекта 21980, малое гидрографическое судно проекта 19910 и большой гидрографический катер проекта 19920. Кроме этого, для демонстрации подготовлены пусковые установки береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион".

Участники и посетители салона смогут посетить Музей военно-морской славы и его главный экспонат - первую атомную подводную лодку К-3 "Ленинский комсомол". Кроме того, состоятся гонки на шлюпках и детская парусная регата, спланировано несколько выступлений знаменитой пилотажной группы "Русские витязи".