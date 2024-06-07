Орешкин: успешной экономики без успешной армии не бывает

Замглавы администрации президента РФ подчеркнул, что перед новым министром обороны поставлена задача по модернизации ВС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Никакой успешной экономики без успешной армии не бывает. Об этом сказал замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин в ходе сессии "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей" на полях ПМЭФ-2024.

"Цели и задачи определены президентом. Президент во главу угла ставит качество жизни людей. Цели обеспечения суверенитета на трех уровнях - государственном, культурно-ценностном и экономическом. Модернизация вооруженных сил с учетом опыта СВО, новых технологических решений, системы управления. У нас новый министр обороны, перед ним поставлена эта задача. Это очевидно, никакой успешной экономики без успешной армии тоже не бывает", - сказал Орешкин.