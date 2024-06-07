ВНИИ ГОЧС завершил испытания беспилотного гидрографического комплекса "Калан"

ЦАМТО, 6 июня. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) завершили серию испытаний уникального беспилотного катамарана "Калан".

"Калан" позволяет заменить водолазов при проведении опасных подводных работ, в том числе при обследовании технического состояния гидротехнических сооружений.

"Безэкипажный гидрографический комплекс "Калан" – совместная разработка научно-производственного предприятия "Форт XХI" и ВНИИ ГОЧС. Испытания новинки проходили на разных водоемах столицы, в том числе на канале имени Москвы", – рассказали "РИА Новости" в пресс-службе института.

В ведомстве отметили, что платформа беспилотного катамарана разработана под универсальные задачи. Аппарат может проводить гидрографические съемки в условиях усложненного спуска на воду обычного плавсредства, на участках мелководья с уровнем воды до 20 см, при поисковых работах на акваториях, обследовать крутые стенки набережных и гидротехнических сооружений, а также работать на прудах-охладителях и шламохранилищах, опасных для нахождения людей.

Размещенные в корпусе беспилотного катамарана штатные батареи обеспечивают его автономную работу без подзарядки в течение 16 часов. Судно может управляться оператором на расстоянии до 5 км или системой автопилота на удалении до 35 км. Все используемое программное обеспечение, в том числе для проведения съемки и обработки данных, является собственной разработкой "Форт XХI".

"Проведенные испытания подтвердили все заявленные характеристики этого безэкипажного гидрографического комплекса. Полагаем, что его использование в подразделениях МЧС будет рациональным, так как позволит заменить водолазов при проведении опасных работ", – отметил заместитель начальника ВНИИ ГОЧС Владимир Мошков, добавив, что в перспективе планируется установить на "Калане" специализированный телеуправляемый подводный аппарат, оснащенный манипулятором, для работы на глубине до 50 м.