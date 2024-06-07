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Источник назвал корабли, которые усилят Балтийский флот в 2024 году

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Ударные возможности Балтийского флота в 2024 году будут увеличены за счет поступления трех малых ракетных кораблей. Об этом ТАСС сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

"До завершения 2024 года на БФ планируется поступление МРК "Козельск" и "Буря" проекта 22800, а также МРК "Ставрополь" проекта 21631", – уточнил он.

МРК "Буря", пр. 22800 (шифр "Каракурт")

Пресс-служба Балтийского флота

МРК проекта 22800 "Козельск"

Fleetphoto.ru, RedJak

На борту МРК проекта 21631 "Буян-М"

Бастион


ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Производство МРК "Козельск" и "Буря" ведет Ленинградский судостроительный завод "Пелла". МРК "Ставрополь" строится на Зеленодольском заводе имени Горького.

Малые ракетные корабли проекта 22800 (шифр "Каракурт") спроектированы Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Длина МРК – 60 метров, ширина – 10 метров, осадка – 4 метра. Главная энергетическая установка – дизельная. Максимальная скорость хода – 30 узлов, дальность плавания – 2500 миль, автономность – 15 суток.

Вооружение "Каракурта" – модернизированная 76,2-мм артустановка АК-176МА, два зенитных арткомплекса АК-630М и ударный ракетный комплекс "Калибр-НК".

Водоизмещение МРК проекта 21631 (шифр "Буян-М") составляет 949 тонн при длине в 75 метров и ширине 11 метров. Максимальная скорость – 25 узлов. Дальность плавания – 2500 миль, автономность – 10 суток. Экипаж – 52 человека.

Вооружение "Буяна-М" состоит из ракетного комплекса "Калибр", 100-мм артиллерийской установки А-190, а также пусковых установок "Гибка" для зенитных ракет "Игла" и зенитного артиллерийского комплекса АК-630-2 "Дуэт".

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  • В новости упоминаются
Продукция
3М-54
Club-N
А-190
АК-176
АК-630 Ласка
Бастион
Компании
ЗДЗ Горького
Проекты
21631 Буян-М
22800 МРК
БФ
Калибр КР
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