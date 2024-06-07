ВС Венгрии получили партию ОБТ "Леопард-2A7HU"

ЦАМТО, 6 июня. Командованию СВ Венгрии переданы два ОБТ "Леопард-2A7HU", произведенные на мощностях KNDS Germany в Мюнхене, сообщило Минобороны Венгрии.

По информации министерства, поставленная в рамках подписанного в 2018 году контракта очередная партия включает танк "Леопард-2A7" в версии для обучения вождению, который будет использоваться для подготовки экипажей в Венгрии. После получения двух новых танков на вооружении Сухопутных войск Венгрии теперь состоят 13 ОБТ "Леопард-2A7HU".

В соответствии с требованиями контракта, KNDS Germany должна поставить ВС Венгрии в общей сложности 44 основных боевых танка "Леопард-2A7HU". Венгрия также заказала 12 танков "Леопард-2A4" (для обучения экипажей) и 24 артиллерийские установки PzH-2000. Общая стоимость покупки оценивается в 1,6-1,8 млрд. евро.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2018 года Krauss-Maffei Wegmann (KMW, ныне KNDS Germany) объявила о заключении с правительством Венгрии контракта на поставку 44 новых основных боевых танков "Леопард-2A7HU" (адаптированная версия "Леопард-2A7+") и 24 новых 155-мм самоходных гаубиц PzH-2000.

Закупка осуществляется в рамках программы модернизации ВС Венгрии Zrinyi 2026 и позволит заменить 30 танков T-72, поставленных в советский период, и нескольких десятков 152-мм буксируемых гаубиц Д-20.

Предполагается, что поставка новых ОБТ "Леопард-2A7HU" будет выполнена в период с 2023 по 2025 гг. В комплект поставки также входят одна учебная машина для обучения вождению, 5 бронированных ремонтно-эвакуационных машин "Висент-2HU" и три бронированных танковых мостоукладчика "Легуан 2HU".

Помимо новой бронетехники и грузовых автомашин обеспечения семейств HX и TGS, контракт предусматривает поставку 12 восстановленных танков "Леопард-2A4HU" из числа находившихся на хранении KMW для реализации задач обучения. Эти танки были переданы заказчику в течение 2020 года.

В августе 2023 года в Венгрию временно был ввезен эталонный образец танка "Леопард-2A7HU". Первый серийный ОБТ был доставлен 5 декабря 2023 года.