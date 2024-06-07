Войти
ЦАМТО

ВС Венгрии получили партию ОБТ "Леопард-2A7HU"

142
0
0
Источник изображения: Фото: defence.hu

ЦАМТО, 6 июня. Командованию СВ Венгрии переданы два ОБТ "Леопард-2A7HU", произведенные на мощностях KNDS Germany в Мюнхене, сообщило Минобороны Венгрии.

По информации министерства, поставленная в рамках подписанного в 2018 году контракта очередная партия включает танк "Леопард-2A7" в версии для обучения вождению, который будет использоваться для подготовки экипажей в Венгрии. После получения двух новых танков на вооружении Сухопутных войск Венгрии теперь состоят 13 ОБТ "Леопард-2A7HU".

В соответствии с требованиями контракта, KNDS Germany должна поставить ВС Венгрии в общей сложности 44 основных боевых танка "Леопард-2A7HU". Венгрия также заказала 12 танков "Леопард-2A4" (для обучения экипажей) и 24 артиллерийские установки PzH-2000. Общая стоимость покупки оценивается в 1,6-1,8 млрд. евро.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2018 года Krauss-Maffei Wegmann (KMW, ныне KNDS Germany) объявила о заключении с правительством Венгрии контракта на поставку 44 новых основных боевых танков "Леопард-2A7HU" (адаптированная версия "Леопард-2A7+") и 24 новых 155-мм самоходных гаубиц PzH-2000.

Закупка осуществляется в рамках программы модернизации ВС Венгрии Zrinyi 2026 и позволит заменить 30 танков T-72, поставленных в советский период, и нескольких десятков 152-мм буксируемых гаубиц Д-20.

Предполагается, что поставка новых ОБТ "Леопард-2A7HU" будет выполнена в период с 2023 по 2025 гг. В комплект поставки также входят одна учебная машина для обучения вождению, 5 бронированных ремонтно-эвакуационных машин "Висент-2HU" и три бронированных танковых мостоукладчика "Легуан 2HU".

Помимо новой бронетехники и грузовых автомашин обеспечения семейств HX и TGS, контракт предусматривает поставку 12 восстановленных танков "Леопард-2A4HU" из числа находившихся на хранении KMW для реализации задач обучения. Эти танки были переданы заказчику в течение 2020 года.

В августе 2023 года в Венгрию временно был ввезен эталонный образец танка "Леопард-2A7HU". Первый серийный ОБТ был доставлен 5 декабря 2023 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Продукция
Leopard-2
PzH 2000
Т-72
Компании
Krauss-Maffei
Проекты
2020-й год
Похожие новости
18.12.2023
Венгерская армия получила первые танки Leopard 2A7HU
28.08.2023
Германия передала Венгрии «эталонные» образцы танка Leopard 2A7HU и БРЭМ Wisent 2
25.08.2023
В Венгрию доставлен первый танк Leopard 2A7HU
22.08.2022
Венгрия получила первые немецкие 155-мм самоходные гаубицы PzH 2000
27.07.2020
Венгрия вооружается немецкими танками Leopard 2A4
27.07.2020
Венгрия получила первые танки Leopard 2A4
24.12.2018
Заключен контракт на поставку ВС Венгрии ОБТ "Леопард-2A7+" и СГ PzH-2000
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.06 01:45
  • 1794
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.06 01:32
  • 1
Владимир Путин высказался о китайской экономической модели. Российские эксперты сходятся во мнении, что она эффективнее американской (Гуаньча, Китай)
  • 06.06 21:53
  • 494
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 06.06 20:59
  • 2
Ростех прокомментировал дальность стрельбы новейшей колёсной САУ 2С43 «Мальва»
  • 06.06 18:55
  • 1
В США оценили российскую ТОС-3 «Дракон»
  • 06.06 18:22
  • 1
«Ростех» прокомментировал дальность «Мальвы»
  • 06.06 15:44
  • 281
Космонавтика Илона Маска
  • 06.06 10:36
  • 1
Писториус заверил, что Германия не станет на Украине "воюющей стороной"
  • 06.06 09:04
  • 1
Почему Зеленский сам не сможет вести переговоры о мире (Responsible Statecraft, США)
  • 06.06 03:30
  • 1
BALTOPS 2024 – подготовка к блокаде Балтийского моря?
  • 06.06 02:47
  • 1
Еще раз об украинских "Patriot'ах".
  • 05.06 17:53
  • 1
Названа главная особенность используемой в зоне СВО установки «Мальва»
  • 05.06 15:59
  • 1
Минобороны впервые показало новейшую тяжёлую огнемётную систему, похожую на ТОС-3 «Дракон»
  • 05.06 11:01
  • 10
Почему переданные Украине ЗРС Patriot отнюдь не легкая мишень для ВКС России
  • 05.06 10:55
  • 98
В США оценили российские Су-34 с УМПК