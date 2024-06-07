Владимир Путин: Россия применит все имеющиеся средства в случае угрозы ее суверенитету

ЦАМТО, 6 июня. Россия применит все имеющиеся у нее средства, если ее суверенитету и территориальной целостности страны будут угрожать, заявил президент РФ Владимир Путин 5 июня на полях ПМЭФ в беседе с журналистами.

"У нас есть ядерная доктрина, посмотрите, что написано. Если чьи-то действия будут угрожать нашему суверенитету и территориальной целостности, мы считаем для себя возможным использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства", – заявил он на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентства.

В.Путин призвал не относиться к этому легко и поверхностно – к этому стоит относиться профессионально.

"Я надеюсь, что так все в мире будут относиться к решению вопросов подобного рода", – заключил он.