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ТАСС

Yonhap: президент РФ впервые положительно высказался о позиции Сеула по Украине

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Флаги России и Южной Кореи
Флаги России и Южной Кореи.
Источник изображения: Михаил Фомичев / РИА Новости

Агентство назвало высказывания Владимира Путина "примирительным жестом" и считает, что этот подход отличался от его "жесткой позиции" по отношению к Японии

СЕУЛ, 6 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с главами мировых информационных агентств "впервые публично положительно оценил" отказ Республики Корея от прямых поставок вооружения на Украину. Это отметило южнокорейское агентство Yonhap, представитель которого задал вопрос российскому лидеру.

"Нет и прямых поставок каких-то вооружений в зону конфликта. Мы это высоко ценим", - сказал глава государства. Путин подчеркнул, что в Москве также видят и то, что "происходят всякие заходы, приобретение американскими компаниями вооружений для последующего направления в зону боевых действий на Украине".

"Президент Путин впервые публично дал положительную оценку Республике Корея в связи с вопросом о поставках Украине", - говорится в публикации.

Агентство называет высказывания главы российского государства "примирительным жестом" и считает, что этот подход отличался от его "жесткой позиции" по отношению к Японии. Путин заявил, что российско-японский диалог будет возможен после смены Токио позиции по Украине.

Осенью 2022 года на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин заявил, что решение Южной Кореи поставлять оружие на Украину разрушит отношения двух стран. 

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Страны
Россия
США
Украина
Южная Корея
Япония
Персоны
Путин Владимир
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