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ТАСС

Сийярто представит Венгрию на швейцарской конференции по Украине

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Источник изображения: Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

Глава венгерского МИД выразил сожаление, что на форуме не будут представлены "обе стороны противостояния"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Венгрия на швейцарской конференции по Украине будет представлена на уровне главы МИД.

"Мы будем представлены на уровне министерства иностранных дел, я буду представлять Венгрию", - заявил ТАСС министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Причина нашей представленности в том, что мы [выступаем] абсолютно в пользу мира, поэтому мы участвуем в любых мероприятиях, где мир находится в повестке дня", - добавил он.

Вместе с тем Сийярто выразил сожаление, что на конференции не будут представлены "обе стороны противостояния". "Потому что мы считаем, что реального результата можно ожидать, если все будут за столом переговоров", - подчеркнул он.

Глава МИД отметил, что Венгрия уважает усилия Швейцарии, поэтому будет участвовать на уровне министра иностранных дел. 

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Страны
Венгрия
Украина
Швейцария
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