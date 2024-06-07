Сийярто представит Венгрию на швейцарской конференции по Украине

Глава венгерского МИД выразил сожаление, что на форуме не будут представлены "обе стороны противостояния"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Венгрия на швейцарской конференции по Украине будет представлена на уровне главы МИД.

"Мы будем представлены на уровне министерства иностранных дел, я буду представлять Венгрию", - заявил ТАСС министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Причина нашей представленности в том, что мы [выступаем] абсолютно в пользу мира, поэтому мы участвуем в любых мероприятиях, где мир находится в повестке дня", - добавил он.

Вместе с тем Сийярто выразил сожаление, что на конференции не будут представлены "обе стороны противостояния". "Потому что мы считаем, что реального результата можно ожидать, если все будут за столом переговоров", - подчеркнул он.

Глава МИД отметил, что Венгрия уважает усилия Швейцарии, поэтому будет участвовать на уровне министра иностранных дел.