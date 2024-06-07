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Если ознакомиться с некоторыми фотографиями украинских военнослужащих, публикуемыми отдельными бригадами ВСУ, то можно зафиксировать факты использования украинской армией гранатометов китайского производства. В частности, речь идет о гранатомете Type 62.

Согласно одному из снимков, такие гранатометы находятся на вооружении 22-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины. С ними позируют военнослужащие этой украинской бригады.

Естественно, возникает вопрос о том, каким образом гранатометы китайского производства оказались на Украине. Конечно, речи о поставках оружия из Китая и быть не может. Китайское стрелковое оружие попадает на Украину из США. В свою очередь, американские военные получают гранатометы и другое китайское оружие, перехватывая иранские суда с грузами вооружений для йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы).

Ранее неоднократно сообщалось о том, что военные корабли США периодически перехватывают суда с грузами вооружений и боеприпасов для хуситов, следующие в Йемен из Ирана. Затем оружие, которое находилось на этих судах, конфисковывается и попадает в распоряжение американских военных. Далее его и отправляют на Украину. О ближневосточном происхождении партии китайских гранатометов, обнаруженных на вооружении ВСУ, сообщают и средства массовой информации КНР.

В целом можно отметить, что украинская армия отличается колоссальным разнообразием в плане образцов стрелкового оружия и военной техники. Ведь киевский режим буквально собирает «с миру по нитке», из-за чего украинские формирования вооружены очень разнообразно. Это, в свою очередь, создает дополнительные проблемы с материально-техническим обеспечением войск.