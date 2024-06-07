Войти
Военное обозрение

На вооружении ВСУ замечены гранатомёты китайского производства

149
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Если ознакомиться с некоторыми фотографиями украинских военнослужащих, публикуемыми отдельными бригадами ВСУ, то можно зафиксировать факты использования украинской армией гранатометов китайского производства. В частности, речь идет о гранатомете Type 62.

Согласно одному из снимков, такие гранатометы находятся на вооружении 22-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины. С ними позируют военнослужащие этой украинской бригады.

Естественно, возникает вопрос о том, каким образом гранатометы китайского производства оказались на Украине. Конечно, речи о поставках оружия из Китая и быть не может. Китайское стрелковое оружие попадает на Украину из США. В свою очередь, американские военные получают гранатометы и другое китайское оружие, перехватывая иранские суда с грузами вооружений для йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы).

Ранее неоднократно сообщалось о том, что военные корабли США периодически перехватывают суда с грузами вооружений и боеприпасов для хуситов, следующие в Йемен из Ирана. Затем оружие, которое находилось на этих судах, конфисковывается и попадает в распоряжение американских военных. Далее его и отправляют на Украину. О ближневосточном происхождении партии китайских гранатометов, обнаруженных на вооружении ВСУ, сообщают и средства массовой информации КНР.

В целом можно отметить, что украинская армия отличается колоссальным разнообразием в плане образцов стрелкового оружия и военной техники. Ведь киевский режим буквально собирает «с миру по нитке», из-за чего украинские формирования вооружены очень разнообразно. Это, в свою очередь, создает дополнительные проблемы с материально-техническим обеспечением войск.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Йемен
Китай
США
Украина
Похожие новости
27.05.2009
Подведены итоги Салона "Комплексная безопасность-2009"
27.10.2008
Украина превратила рынок вооружений в «привоз»
09.10.2008
Украина нелегально торговала оружием при всех президентах
19.09.2008
На Международном Салоне вооружения и военной техники «МВСВ-2008» присутствовали деловые посетители из 77 стран
27.03.2008
Андрей Глебов: "Интерполитех" способствует укреплению позиций России на мировом рынке полицейской и специальной техники"
27.03.2008
Константин Никульшин: «Мы стремимся, чтобы «МВСВ» стал одним из ведущих салонов по вооружению в мире»
18.03.2008
Председатель совета директоров Объединения выставочных компаний «Бизон» С.Н. Маричев рассказал о ходе подготовки Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность-2008»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.06 01:45
  • 1794
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.06 01:32
  • 1
Владимир Путин высказался о китайской экономической модели. Российские эксперты сходятся во мнении, что она эффективнее американской (Гуаньча, Китай)
  • 06.06 21:53
  • 494
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 06.06 20:59
  • 2
Ростех прокомментировал дальность стрельбы новейшей колёсной САУ 2С43 «Мальва»
  • 06.06 18:55
  • 1
В США оценили российскую ТОС-3 «Дракон»
  • 06.06 18:22
  • 1
«Ростех» прокомментировал дальность «Мальвы»
  • 06.06 15:44
  • 281
Космонавтика Илона Маска
  • 06.06 10:36
  • 1
Писториус заверил, что Германия не станет на Украине "воюющей стороной"
  • 06.06 09:04
  • 1
Почему Зеленский сам не сможет вести переговоры о мире (Responsible Statecraft, США)
  • 06.06 03:30
  • 1
BALTOPS 2024 – подготовка к блокаде Балтийского моря?
  • 06.06 02:47
  • 1
Еще раз об украинских "Patriot'ах".
  • 05.06 17:53
  • 1
Названа главная особенность используемой в зоне СВО установки «Мальва»
  • 05.06 15:59
  • 1
Минобороны впервые показало новейшую тяжёлую огнемётную систему, похожую на ТОС-3 «Дракон»
  • 05.06 11:01
  • 10
Почему переданные Украине ЗРС Patriot отнюдь не легкая мишень для ВКС России
  • 05.06 10:55
  • 98
В США оценили российские Су-34 с УМПК