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ТАСС

В SR Space допустили проведение эксперимента с управлением БПЛА из космоса в июле

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Гендиректор SR Space Олег Мансуров с макетом космического аппарата SR NET
Гендиректор SR Space Олег Мансуров с макетом космического аппарата SR NET.
Источник изображения: Екатерина Адамова/ ТАСС

Изначально эксперимент планировалось реализовать совместно с IT-холдингом Т1, но сотрудничество прекратилось, уточнили в аэрокосмической компании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Эксперимент по управлению беспилотным летательным аппаратом с орбиты может состояться в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг" в июле этого года. Такую надежду в интервью ТАСС выразил гендиректор аэрокосмического холдинга SR Space Олег Мансуров на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, изначально эксперимент планировалось реализовать совместно с IT-холдингом Т1, но ввиду смены руководства партнеров и последующего изменения их стратегии сотрудничество прекратилось.

"Мы понимаем, что спрос на такого рода услуги и технические решения есть, и в этом направлении продолжаем работу. Она без внешнего финансирования объективно замедлилась, но она ведется, и мы надеемся, что в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг" в июле такой эксперимент получится провести", - сказал Мансуров.

По его словам, четкой даты эксперимента пока нет. "Здесь скорее зависит не от моего желания, а от технической готовности наших изделий", - добавил он.

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы "Лекарственная безопасность", "Академия ПМЭФ" и "ПМЭФ юниор". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.

Полный текст интервью будет опубликован в 07:00 мск. 

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