В Германии предложили вернуть обязательную военную службу (Der Spiegel, Германия)

Spiegel: Писториус заявил, что немцы должны быть готовы к войне к 2029 году

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что немцы должны быть готовы к войне к 2029 году, пишет Spiegel. В связи с этим он считает необходимым вернуть обязательную военную службу, которая была отменена в стране 13 лет назад.

В связи с угрозой, исходящей от России, министр обороны Борис Писториус намерен повысить боевую готовность бундесвера. "Мы должны быть готовы к войне в 2029 году, — заявил в среду политик от СДПГ во время заслушивания в Бундестаге. — Мы должны быть готовы к войне к 2029 году. Поэтому странам Запада не стоит верить, что Путин остановится у границ Украины, если зайдет так далеко. Россия представляет угрозу не только для Украины, но и для Грузии, Молдавии и, в конечном счете, для НАТО в целом. Мы должны действовать в качестве сдерживающего фактора, чтобы не доводить ситуацию до крайности".

Неоднократно озвученные предложения об обязательной военной службе

Финансы, материальное обеспечение и кадры занимают в этом вопросе центральное место. "В чрезвычайной ситуации нам нужны молодые мужчины и женщины, которые смогут защитить эту страну", — подчеркнул Писториус. В связи с этим он считает необходимым введение "новой формы военной службы", которая "не может быть полностью свободной от обязательств". В Германии обязательная военная служба была отменена в 2011 году. В ближайшее время планируется представить неоднократно озвученные Писториусом предложения о возможном возобновлении такой службы.

В среду Федеральный кабинет министров принял новую концепцию военной и гражданской обороны Германии. В документе определены функции бундесвера, гуманитарных организаций и органов гражданской обороны в случае стихийных бедствий и войн, о чем в среду в Берлине объявили министерство внутренних дел и министерство обороны.

Так называемые новые рамочные руководящие принципы в области комплексной обороны заменяют соответствующий документ-предшественник 1989 года. В новой версии также рассматриваются киберугрозы и гибридная война, то есть атаки, выходящие за рамки военной силы. Речь также идет об изменении роли Германии в НАТО: в отличие от времен холодной войны, Германия теперь является не передовым государством альянса, а центром сосредоточения вооруженных сил союзников. Не последнюю роль в концепции играют и технические разработки, такие как системы оповещения населения с помощью мобильных телефонов.