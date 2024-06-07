Войти
Военное обозрение

Израиль улучшает комплексы активной защиты для противодействия дронам

144
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Минобороны Израиля официально подтвердило, что реализует проект по усовершенствованию комплексов активной защиты, устанавливаемых на бронетехнику.

Системы Trophy и Iron Fist подпадают под программу улучшения. Они получат возможность обнаруживать, идентифицировать и уничтожать небольшие FPV-дроны. Программа модернизации КАЗ обусловлена острой оперативной необходимостью израильских сухопутных войск

- отметили в военном ведомстве.

При этом не было озвучено, какие именно элементы КАЗ будут модифицированы для противодействия БПЛА. Как можно предположить, основные изменения затронут программное обеспечение.

В настоящее время системой Trophy оснащаются ОБТ Merkava Mk3/4, тяжелые бронетранспортеры Namer, а также американские танки M1A2SEPv2 и SEPv3 Abrams. В ближайшем будущем планируется установка данного КАЗ на британские Challenger 3, а также на немецкие Leopard 2A7A1 и 2A8.

Комплексом Iron Fist оборудованы колесные израильские БТР Eitan и американские БМП M2A4E1 Bradley (в ограниченном количестве в рамках эксперимента). Недавно заказ на него разместила компания BAE Systems Hägglunds, планируя оснастить этой системой БМП CV90 в интересах вооруженных сил Нидерландов и, возможно, Словакии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Нидерланды
Словакия
США
Продукция
Bradley
Eitan БТР
Leopard-2
M1 Abrams
Merkava
Namer БТР
Компании
BAE Systems
Проекты
CV-90
БПЛА
Похожие новости
01.12.2020
Forbes (США): это не танк! Справочник для дилетанта по бронированным боевым машинам
17.02.2016
Вынужденные непротивленцы
05.08.2015
ОБТ Т-90: очень бюджетный танк
05.05.2014
Дальнейшие пути развития основного боевого танка
26.12.2012
Боевые гусеницы: для России актуально
21.12.2009
Модернизация основных боевых танков для расширения их боевых возможностей в условиях населенных пунктов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.06 01:45
  • 1794
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.06 01:32
  • 1
Владимир Путин высказался о китайской экономической модели. Российские эксперты сходятся во мнении, что она эффективнее американской (Гуаньча, Китай)
  • 06.06 21:53
  • 494
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 06.06 20:59
  • 2
Ростех прокомментировал дальность стрельбы новейшей колёсной САУ 2С43 «Мальва»
  • 06.06 18:55
  • 1
В США оценили российскую ТОС-3 «Дракон»
  • 06.06 18:22
  • 1
«Ростех» прокомментировал дальность «Мальвы»
  • 06.06 15:44
  • 281
Космонавтика Илона Маска
  • 06.06 10:36
  • 1
Писториус заверил, что Германия не станет на Украине "воюющей стороной"
  • 06.06 09:04
  • 1
Почему Зеленский сам не сможет вести переговоры о мире (Responsible Statecraft, США)
  • 06.06 03:30
  • 1
BALTOPS 2024 – подготовка к блокаде Балтийского моря?
  • 06.06 02:47
  • 1
Еще раз об украинских "Patriot'ах".
  • 05.06 17:53
  • 1
Названа главная особенность используемой в зоне СВО установки «Мальва»
  • 05.06 15:59
  • 1
Минобороны впервые показало новейшую тяжёлую огнемётную систему, похожую на ТОС-3 «Дракон»
  • 05.06 11:01
  • 10
Почему переданные Украине ЗРС Patriot отнюдь не легкая мишень для ВКС России
  • 05.06 10:55
  • 98
В США оценили российские Су-34 с УМПК