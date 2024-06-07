Израиль улучшает комплексы активной защиты для противодействия дронам

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Минобороны Израиля официально подтвердило, что реализует проект по усовершенствованию комплексов активной защиты, устанавливаемых на бронетехнику.

Системы Trophy и Iron Fist подпадают под программу улучшения. Они получат возможность обнаруживать, идентифицировать и уничтожать небольшие FPV-дроны. Программа модернизации КАЗ обусловлена острой оперативной необходимостью израильских сухопутных войск

- отметили в военном ведомстве.

При этом не было озвучено, какие именно элементы КАЗ будут модифицированы для противодействия БПЛА. Как можно предположить, основные изменения затронут программное обеспечение.

В настоящее время системой Trophy оснащаются ОБТ Merkava Mk3/4, тяжелые бронетранспортеры Namer, а также американские танки M1A2SEPv2 и SEPv3 Abrams. В ближайшем будущем планируется установка данного КАЗ на британские Challenger 3, а также на немецкие Leopard 2A7A1 и 2A8.

Комплексом Iron Fist оборудованы колесные израильские БТР Eitan и американские БМП M2A4E1 Bradley (в ограниченном количестве в рамках эксперимента). Недавно заказ на него разместила компания BAE Systems Hägglunds, планируя оснастить этой системой БМП CV90 в интересах вооруженных сил Нидерландов и, возможно, Словакии.