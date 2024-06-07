Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил артиллерийские стрельбы в Атлантическом океане

Экипаж фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» Северного флота провел учение по поражению корабельными артиллерийскими комплексами воздушной цели в Атлантическом океане. Об этом 6 июня сообщили в пресс-службе Северного флота.

Отмечается, что стрельба велась из артиллерийского комплекса АК-192М и зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Палаш». Роль имитированной воздушной цели обозначил беспилотник, запущенный с борта фрегата.

«В ходе данных артиллерийских стрельб отрабатывались действия боевых расчетов, взаимодействие командных пунктов и боевых постов при ведении артиллерийского огня, действия подчиненного личного состава оцениваю на отлично, всё было выполнено в точности по инструкциям», — сказал командир артиллерийской батареи фрегата капитан-лейтенант Роман Козлов.

Кроме того, личный состав расчётов арткомплексов выполнил действия по обнаружению, приему и выдаче целеуказания по воздушной цели и по боевому применению артиллерийского вооружения. Командование корабля оценило слаженность действий экипажа и готовность к применению оружия по предназначению.

Отряд кораблей Северного флота, возглавляемый фрегатом «Адмирал Горшков», вышел в очередной дальний поход 17 мая. Основные задачи похода — демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны. В состав отряда кораблей Северного флота также вошли средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер».

Ранее, 4 июня, в пресс-службе Северного флота сообщили о начале учений с двумя атомными атомными подводными лодками РФ в Баренцевом море.Корабельная поисково-ударная группа в рамках этих тренировок отработает различные элементы противолодочных задач. Среди них будет поиск подводной лодки, слежение за ней, а также взаимодействие с ее экипажем и противолодочной авиацией.

3 мая фрегат СФ «Адмирал Головко» провел ряд учений в Баренцевом море, и экипаж выполнил артиллерийские и зенитные стрельбы по имитированным воздушным целям. В частности, была отработана защита судна от беспилотников.