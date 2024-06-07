Польша начинает производство боевых вертолетов AW149

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На заводе PZL-Свидник, который принадлежит компании Leonardo Helicopters, открылась линия окончательной сборки вертолётов AW149. Для Войска Польского было заказано 32 таких машины, и первые из них уже находятся на вооружении.

Контракт, подписанный в 2022 году, охватывает не только поставку вертолётов, но и интеграцию всех вертолётных систем и вооружения. Также он предусматривает будущие модернизации и техническую поддержку на протяжении всего жизненного цикла польского парка AW149. Общая стоимость контракта составляет 8,25 млрд злотых, и он предполагает поставки до 2029 года, а также строительство промышленного потенциала в Польше.

В рамках отдельного контракта с американским правительством, стоимостью 150 млн долларов США, были закуплены противотанковые управляемые ракеты Hellfire для вертолётов AW149. Это первые за последние годы машины, закупленные для Вооружённых Сил Польши, с возможностью применения управляемого вооружения. Они также могут использовать неуправляемые ракеты и стрелковое оружие, оптико-электронные системы и средства самообороны.

Первые AW149 были произведены в Верджате (Италия), где сотрудники PZL-Свидник прошли обучение на рабочем месте и включились в цикл производства вертолётов для польской армии. Всего пять вертолётов было построено в Италии, остальные будут построены в Свиднике. Сухопутные войска получили первые вертолёты всего через 15 месяцев после подписания контракта, то есть в прошлом году.

Последний период был временем многомиллионных инвестиций, включая инфраструктуру, оборудование и мощности, в частности полную производственную линию вертолетов AW149. С производством AW149 начинается новая эра для завода в Свиднице. То, чего мы достигли, также отвечает самым высоким потребностям ВС Польши - вертолеты AW149 обеспечат Сухопутным войскам наилучшую боевую поддержку - именно для этого и была создана эта платформа", - сказал президент компании.