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РИА Новости

В России создали беспилотник для замены водолазов на опасных работах

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Спасатели во время показательных учений по ликвидации последствий весеннего половодья в Московской области
Спасатели во время показательных учений по ликвидации последствий весеннего половодья в Московской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Денисов

ВНИИ ГОЧС завершил испытания беспилотного гидрографического комплекса "Калан"

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) завершили серию испытаний уникального беспилотного катамарана "Калан", позволяющего заменить водолазов при проведении опасных подводных работ, в том числе при обследовании технического состояния гидротехнических сооружений.

"Безэкипажный гидрографический комплекс "Калан" - совместная разработка научно-производственного предприятия "Форт XХI" и ВНИИ ГОЧС. Испытания новинки проходили на разных водоёмах столицы, в том числе на канале имени Москвы", - рассказали РИА Новости в пресс-службе института.

В ведомстве отметили, что платформа беспилотного катамарана разработана под универсальные задачи. Аппарат может проводить гидрографические съёмки в условиях усложнённого спуска на воду обычного плавсредства, на участках мелководья с уровнем воды до 20 сантиметров, при поисковых работах на акваториях, обследовать крутые стенки набережных и гидротехнических сооружений, а также работать на прудах-охладителях и шламохранилищах, опасных для нахождения людей.

Размещенные в корпусе беспилотного катамарана штатные батареи обеспечивают его автономную работу без подзарядки в течение не менее 16 часов. Судно может управляться оператором на расстоянии до пяти километров или системой автопилота на удалении до 35 километров. Всё используемое программное обеспечение, в том числе для проведения съёмки и обработки данных, является собственной разработкой "Форт XХI".

"Проведённые испытания подтвердили все заявленные характеристики этого безэкипажного гидрографического комплекса. Полагаем, что его использование в подразделениях МЧС будет рациональным, так как позволит заменить водолазов при проведении опасных работ", - отметил заместитель начальника ВНИИ ГОЧС Владимир Мошков, добавив, что в перспективе планируется установить на "Калане" специализированный телеуправляемый подводный аппарат, оснащённый манипулятором, для работы на глубине до 50 метров.

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Россия
Компании
МЧС
Проекты
БПЛА
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