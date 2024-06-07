Путь «Дракона»: в войска поступила новая тяжелая огнеметная система ТОС-3

Боевая машина стала более маневренной, дальнобойной и точной, чем предшественники

В российские войска поступили новейшие тяжелые огнеметные системы ТОС-3 «Дракон». Эту информацию подтвердили источники «Известий» в Минобороны РФ. Новая машина изготовлена на базе танкового шасси и получила 15 направляющих для реактивных снарядов — меньше, чем у тяжелых огнеметных систем предыдущих поколений. Эксперты считают, что ТОС-3 стала более маневренной, дальнобойной и, возможно, получила новый спутниковый модуль, который позволяет вести точечный огонь по заданным координатам.

Секретная ТОС

ТОС-3 «Дракон» попала в официальное видео Минобороны РФ из 1-й гвардейской мобильной бригады Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), где праздновали 45-летнюю годовщину образования соединения. То, что новейшие тяжелые огнеметные системы поступили на вооружение частей РХБЗ, подтвердили источники «Известий» в российском военном ведомстве.

О ТОС-3 «Дракон» известно не так уж и много. Сообщалось, что в начале 2024 года Омский завод транспортного машиностроения («Омсктрансмаш») подал заявку на регистрацию товарного знака ТОС-3 «Дракон». Это предприятие разрабатывает и производит тяжелые огнеметные системы.

В апреле этого года Сергей Шойгу — тогда еще министр обороны — при проверке выполнения гособоронзаказа на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Омской области сказал, что на нем началось производство новых тяжелых огнеметных систем.

Тяжелая огнеметная система ТОС-3 «Дракон» во время показа новейших образцов военной техники Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Тогда же индустриальный директор государственной корпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил, что новая тяжелая огнеметная система будет оснащена новой пусковой установкой, что «позволит увеличить дальность стрельбы и применять новые боеприпасы». Он также заявил, что первая опытная боевая машина уже создана.

На Западе появление видео с ТОС-3 «Дракон» вызвало ажиотаж. Так, например, немецкое издание Welt написало, что российская армия получит новую установку, от которой невозможно укрыться даже в бункере.

Характеристики новой машины официально не озвучивались. Но после появления видео стало ясно, что «Дракон» сделан на танковом шасси, получил динамическую бронезащиту как минимум бортов и защитный экран из сетки над пусковой установкой — такие сейчас называют мангалами.

Члены экипажа на броне тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции Источник изображения: Фото: РИА Новости

Военные эксперты, опрошенные «Известиями», отметили, что у новой ТОС всего 15 направляющих для пуска ракет и они стали длиннее — это главное изменение, которое говорит о том, что машина может серьезно отличаться от своих предшественников. На тяжелых огнеметах предыдущих поколений направляющий было больше: у советских ТОС-1 «Буратино» — 30, у российских ТОС-1А «Солнцепек» — 24, а у колесных ТОС-2 «Тосочка» — уже 18.

— Сокращение количества направляющих говорит о том, что даже такого количества боеприпасов будет достаточно для выполнения боевой задачи, — рассказал «Известиям» редактор портала Military Russia Дмитрий Корнев. — Это может свидетельствовать об улучшении точности.

Эксперт по оружию войск РХБЗ Олег Желтоножко согласен с тем, что конструкция с меньшим количеством пусковых направляющих может быть связана с новыми боеприпасами и спутниковым модулем, который позволяет вести точечный огонь по полученным от разведки координатам.

Тяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-2 «Тосочка» во время демонстрации навыков боевой и специальной подготовки на полигоне учебного центра войск РХБЗ Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

— Сейчас упор делается на поражение не площади, а конкретной боевой машины или огневой точки, — объяснил он. — В ходе СВО мы столкнулись с тем, что процесс подготовки к ведению огня — достаточно длительный, а это делает технику уязвимой. Понятно, что происходит совершенствование соответствующих систем. Если раньше приходили, развертывались на определенных площадках, выставляли какие-то средства ориентирования на местности, то сейчас на это нет времени. Нам надо переходить к тем средствам и принципам управлением огнем, которые активно применяет та сторона — HIMARS, например. Новый модуль, который позволяет вести точечный огонь по координатам, решит многие проблемы.

Тяжелые огнеметы в бою

Дмитрий Корнев отметил, что удлинение направляющих может говорить о том, что машина, скорее всего, получит новые термобарические снаряды с более совершенным топливом, что позволит увеличить дальность стрельбы системы.

По его словам, спастись от удара такими снарядами практически невозможно. Принцип действия этих боеприпасов достаточно прост: в боевой части реактивного снаряда находятся горючая смесь и запал. При попадании в цель горючая смесь распыляется в виде аэрозоля. После подрыва огненное облако и сильный взрыв создают избыточное давление на большой территории. Кроме того, весь кислород в области поражения выгорает — по этой причине эти боеприпасы часто называют вакуумными. Выжить в радиусе поражения такого боеприпаса невозможно — укрытия не помогают.

— Сейчас дальность стрельбы ТОС невысока, им приходится приближаться к линии боевого соприкосновения, чтобы нанести удар, — отметил он. — Кроме того, пусковая с 15 направляющими меньше весит, чем предыдущие. Это дает возможность обеспечить лучшую защиту и маневренность машине за счет снижения нагрузки на шасси. Всё это повышает выживаемость.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» ведет огонь на одном из полигонов ВС РФ Источник изображения: Фото: Global Look Press/MOD Russia

По его словам, в «Драконе» точно будут учтены требования, которые к подобной технике предъявила специальная военная операция.

— Снижение габаритов, например, делает новую ТОС менее отличимой от танков, — рассказал он. — Сейчас с беспилотника-разведчика достаточно легко определить ТОС по большим и мощным квадратным габаритам пусковых установок. Новый облик позволит бойцам эффективнее маскировать машину.

ТОС активно используются при ведении боевых действий в зоне СВО. В сводках Минобороны РФ часто сообщается, какие цели были уничтожены этими боевыми машинами — как правило, они поражают укрепленные районы, огневые точки, технику и скопление личного состава противника.

В частности, Минобороны сообщало, что сейчас подразделения РХБЗ Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения с «Солнцепеками» оказывают активную поддержку штурмовым подразделениям у Часова Яра, уничтожая укрепления противника.

В это же время экипажи ТОС-1А 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск выжигают взводные опорные пункты и укрытия подразделений ВСУ на Донецком направлении.

Богдан Степовой

Андрей Федоров