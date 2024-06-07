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Интерфакс-АВН

Путин назвал бредом разговоры о планах России напасть на НАТО

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В.Путин
В.Путин.
Источник изображения: militarynews.ru

Санкт-Петербург. 5 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не планирует нападать на страны НАТО и назвал разговоры на этот счет бредом.

"Не надо формировать образ врага из России. Вы сами себе только вредите этим, понимаете? Вот напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем что ли? Тупые, вообще, как этот стол? Кто это придумал? Это чушь, понимаете? Бред собачий", - сказал Путин на встрече с главными редакторами иностранных информагентств.

"Нет у нас имперских амбиций, поверьте. Это всё ерунда. Также как и угроза со стороны России в отношении стран НАТО и Европы. Вы чего? Посмотрите потенциал НАТО, посмотрите потенциал России. Вы решили, что мы сумасшедшие что ли?" - сказал Путин.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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