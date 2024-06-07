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ТАСС

Путин поблагодарил Узбекистан за нейтралитет и взвешенность по Украине

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Фдаги России и Узбекистана. Источник: podrobno.uz.

Президент отметил, что украинская проблематика обсуждалась и во время его визита в Узбекистан

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Россия благодарна президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву за нейтральный и взвешенный характер политики страны относительно украинского кризиса. Об этом заявил президент России Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с главами мировых информационных агентств.

"Мы благодарны президенту [Мирзиёеву] за то, что политика Узбекистана здесь (в вопросе Украины - прим. ТАСС) носит явно выраженный такой нейтральный характер и очень взвешенный", - сказал он.

Путин указал, что украинская проблематика обсуждалась и во время его визита в Узбекистан. "Президент Мирзиёев, конечно, выступает активно за мирное урегулирование украинского кризиса, неоднократно говорил об озабоченности Узбекистана в связи с тем, что происходит на Украине", - подчеркнул российский лидер. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Узбекистан
Украина
Персоны
Путин Владимир
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