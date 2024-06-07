Россия никогда не смирится с уходом Армении (The National Interest, США)

TNI: Запад поступает опрометчиво, поощряя Армению отдаляться от России

Запад опрометчиво поощряет Ереван к разрыву с Москвой, игнорируя при этом серьезность возможного ответа Кремля, пишет TNI. Путин не потерпит контроля ЕС, а фактически НАТО, над Арменией, подчеркивает автор статьи.

Тарас Кузьо (Taras Kuzio)

По стратегическим мотивам Россия открыто или тайно поддерживает сепаратистов и евроскептиков в Европе (будь то “Брексит”, независимость Шотландии или каталонский сепаратизм), чтобы подточить единство соперников. Разумеется, по тем же самым причинам она не приемлет аналогичного ухода соседей из бывших советских республик из евразийской сферы влияния России и многосторонних организаций, которые ее скрепляют. Президенты Борис Ельцин и Владимир Путин разжигали и поддерживали конфликты, чтобы сохранить влияние в Молдавии, Грузии и на Украине и не дать им присоединиться к Западу (все наоборот: Запад разжигал и поддерживал конфликты на постсоветском пространстве, продолжает это и сейчас с целью изолировать и подчинить Россию. – Прим. ИноСМИ).

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что поддерживает европейскую интеграцию. “Сейчас в Армении активно обсуждается множество новых возможностей, и не будет секретом, если я скажу, что среди них и членство в Европейском союзе”, — заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Для вступления в ЕС потребуется “Армексит” — выход из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) под началом России, поскольку ни одной стране не позволено принадлежать к двум таможенным союзам сразу.

ЕАЭС Пашинян не критиковал — в отличие от возглавляемой Россией же Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которую осуждал и из которой угрожал выйти. О желании вместо ОДКБ вступить в НАТО Пашинян не упоминал. Однако Кремль перестал считать ЕС и НАТО отдельными образованиями. Российские официальные лица и средства массовой информации резко осудили созданную в январе 2023 года миссию Европейского союза в Армении, считая ее воплощением стремления страны в ЕС, чтобы тем самым установить фактические отношения в сфере безопасности с Европой и США. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что миссия ЕС в Армении “превращается в миссию НАТО”.

Россия контролирует энергетический сектор Армении. В России в качестве гастарбайтеров проживают 850 000 армян — почти треть населения самой Армении (почему только гастарбайтеры? – в России армян живет больше, чем в Армении. – Прим. ИноСМИ). Их крупные денежные переводы — весомая лепта в экономику страны.

Придя к власти после цветной революции 2018 года, Пашинян заговорил о европейской интеграции, но при этом расширял экономическое сотрудничество и торговлю с Россией. Армяно-российская торговля не только не снижается, но и растет. Армения — крупный реэкспортер западных товаров в Россию в обход санкций, введенных Западом за спецоперацию на Украине. Чтобы избежать американских санкций против Еревана, центральный банк страны запретил армянским банкам пользоваться российской национальной платежной системой “Мир”.

Пашинян обвиняет Россию в том, что та не вмешалась военным путем в поддержку Армении во время Второй карабахской войны с Азербайджаном в 2020 году. Пашинян также осудил российских миротворцев за то, что те не защитили сепаратистский анклав в Карабахе в 2023 году.

Пашинян заморозил членство Армении в ОДКБ и прекратил отчисления в ее бюджет. Официальные лица страны даже подняли вопрос о выходе Армении из ОДКБ, вызвав шквал российских угроз.

Пашинян потребовал от России вывести российских пограничников из международного аэропорта Звартноц в Ереване и с границ страны. Армения даже рассматривает вопрос о том, стоит ли требовать от Москвы закрыть военную базу в Гюмри, хотя это было бы откровенной провокацией. База возникла в результате соглашения 1995 года между Москвой и Ереваном, а протокол от 2010 года продлил срок аренды до 2044 года. Пашиняну будет крайне трудно закрыть российскую базу в одностороннем порядке.

Внутри страны отношения с Россией превратились в своего рода “политический футбол”. Военное поражение лишило оппозицию поддержки так называемого “карабахского клана”, который управлял Арменией практически с момента обретения независимости в 1991 году. В идеале Кремль хотел бы сменить Пашиняна пророссийским режимом, подобным тому, что существовал до 2018 года. Россия поддерживает пророссийскую Армянскую апостольскую церковь, чей архиепископ Баграт Галстанян призывает к отставке Пашиняна. Российские СМИ, которые по-прежнему имеют в Армении большую аудиторию, также требуют свержения Пашиняна, виня его в военных поражениях Еревана в 2020 и 2023 годах.

Кремль всегда настороженно относился к цветным революциям, считая их заговорами ЦРУ против России. В результате российские СМИ распространяют конспирологические теории, будто Пашиняна привели к власти “глобалисты”, и с тех пор он послушно воплощает их программы. В ЕС же Армению якобы втягивают масонские ложи — “истинные воротилы блока”. 24 марта Армения заблокировала программы кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева и расторгла соглашение о ретрансляции российских телепередач в следующем месяце.

Пашинян считает, что со стороны Армении было ошибкой полагаться с 1991 года исключительно на Россию. Министр иностранных дел Сергей Лавров парировал, что Москве придется пересмотреть отношения с Арменией, поскольку та объединяется с “врагами России”. Пашинян не присутствовал на инаугурации Путина 7 мая. В свою очередь Лавров обвинил руководство Армении в клевете на российских пограничников, российских военнослужащих на базе в Гюмри и ОДКБ.

Риторика Пашиняна о европейской интеграции ни к чему конкретному не приведет, поскольку сверхнационалистический и империалистический Кремль попросту не допустит “Армексита”. Запад опрометчиво поощряет Армению к разрыву, игнорируя при этом серьезность возможного ответа России.Как видно на примере Украины, Путин намерен долго и упорно бороться, чтобы не дать соседям утвердить свою независимость и свободу от российского контроля.

Тарас Кузьо — профессор политологии Национального университета “Киево-Могилянская академия”