РФ запросила заседание СБ ООН из-за решения об ударах по ней западным оружием

Постпредство России намерено провести заседание 14 июня

ООН, 5 июня. /ТАСС/. Россия запросила Совет Безопасности (СБ) ООН провести 14 июня заседание в свете решения западных стран об ударах по российской территории их оружием. Об этом сообщило в Telegram-канале постпредство России при ООН.

"Россия запросила на 14 июня заседание Совета Безопасности ООН в связи с тем, что западные страны дали Киеву зеленый свет на использование поставляемого ими оружия по территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил 31 мая, что Байден дал согласие на нанесение ударов американским оружием по российской территории. Как утверждал Блинкен, речь идет только об ударах по районам России близ Харькова. При этом он, однако, не исключил, что дальность ударов американским оружием по территории России будет расти. Кабинет министров ФРГ заявил в тот же день, что германское оружие может использоваться "для защиты от атак" России в районе Харьковской области. Однако среди стран Запада сейчас нет единства в вопросе ограничений на применение их оружия на Украине.

Президент России Владимир Путин отметил 28 мая, что выбор цели и полетное задание для современных ударных систем вносятся дистанционно или автоматически, "без всякого присутствия украинских военнослужащих". Это делают те, кто производят и поставляют на Украину данные ударные системы, подчеркнул он. Путин предупредил, что страны НАТО должны "отдавать себе отчет, с чем они играют". Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев указал 31 мая, что все поставленные на Украину средства поражения большой дальности уже "напрямую управляются военнослужащими стран НАТО" и такие действия могут быть поводом для ударов возмездия.