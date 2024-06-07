ВСУ не могут самостоятельно нанести удар ракетой ATACMS, заявил Путин

Путин: украинские военные не могут самостоятельно нанести удар ракетой ATACMS

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Украинские военнослужащие не могут самостоятельно нанести удар ракетой ATACMS, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вот ATACMS... Как они используются и как передаются? Вот они передали ракетную систему - Пентагон передал, американцы передали. Но как используется? Украинские военнослужащие не могут самостоятельно всё сделать и нанести удар этой ракетой. Они просто технологически не в состоянии этого сделать", - сказал президент РФ в ходе встречи с представителями СМИ.

Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран.

Для этого нужно иметь американскую спутниковую разведку, отметил Путин, а потом на ее основании сформировать полётное задание и потом ввести его в ракетную систему.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.