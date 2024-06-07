В Сирии начались российско-сирийские учения по защите территориальной целостности страны

Их целью является практическая отработка действий по защите территориальной целостности страны от внутренних и внешних угроз, отметил генерал-майор Юрий Попов

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Совместные российско-сирийские учения начались в Сирии для отработки действий по защите территориальной целостности республики. Об этом сообщил в ходе брифинга заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Попов.

"В воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики и на ряде сухопутных направлений, а также в восточной части акватории Средиземного моря началось проведение совместных российско-сирийский учений, целью которых является практическая отработка действий по защите территориальной целостности страны от внутренних и внешних угроз", - сказал он.

Он добавил, что в Сирии продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. Проведено патрулирование подразделениями российской военной полиции в провинциях Алеппо, Ракка, Хасеке. Осуществляется контроль за соблюдением режима прекращения боевых действий между враждующими сторонами. "За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок не зафиксировано", - уточнил он.

Попов отметил, что авиация международной коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии. За сутки со стороны коалиции зафиксировано восемь случаев нарушения протоколов, связанных с несогласованными с российской стороной полетами модульных разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов MQ-9.

В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 13 нарушений двумя парами истребителей F-15, двумя парами истребителей Typhoon, двумя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt и многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C коалиции. Попов подчеркнул, что такие действия создают "опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии".