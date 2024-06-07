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Военное обозрение

«Самая популярная в мире самоходка»: Южная Корея предлагает США приобрести САУ K9 Thunder

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Источник изображения: topwar.ru

Южная Корея предлагает Пентагону приобрести самоходную гаубицу K9 Thunder, чтобы восполнить пробел в боевых возможностях американской армии, возникший из-за отмены программы ствольной артиллерии большой дальности (ERCA). Об этом указывается в издании Breaking Defense.

Программа ERCA, инициированная армией США в 2015 году, была запущена в целях увеличения дальнобойности и убойности полевых артиллерийских систем. Она была направлена на разработку передовых орудий, способных стрелять на значительно большие расстояния (до 70 км) с повышенной точностью. ERCA была основана на шасси M109A7 Paladin и оснащена интегрированным управлением (PIM), включающим модернизированную СУО, усовершенствованные средства наведения и цифровые системы связи.

Несмотря на свои амбициозные цели, армия США отменила программу из-за значительных технических проблем на этапе создания прототипа. ERCA столкнулась с серьезным износом орудия после относительно небольшого количества выстрелов, что привело к ее прекращению, несмотря на успехи первоначальных испытаний. В результате армия переключила свое внимание на модернизацию существующих артиллерийских систем.

САУ K9 Thunder, разработанная южнокорейской компанией Hanwha Defense, была представлена в 1999 году и пользуется большим спросом на международном рынке.

K9 Thunder – это самая популярная в мире самоходная гаубица, более 1700 единиц которой находятся на вооружении девяти стран. Гаубица может обеспечивать стабильное, точное и быстрое воздействие на дальности свыше 40 км, обладая высокой скорострельностью и интенсивностью огня

- говорится на сайте разработчика.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Южная Корея
Продукция
K9 Thunder
M109
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