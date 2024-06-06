«Что-то подгнило»: зачем НАТО крупнейшие морские учения Baltops 24

В Балтийском море начались крупнейшие морские учения НАТО Baltops 24

На Балтийском море 5 июня начались крупнейшие морские учения НАТО Baltops 24. К ним привлечены более 50 кораблей и 9 тыс. солдат. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок считает, что эти ежегодные учения отличаются от предыдущих, так как спустя год после «контрнаступа» ВСУ альянсу пришлось задуматься о правильности своих взглядов на боевую и оперативную подготовку.

Что особенного в Baltops 24

В ходе учений Baltops 24 предполагается отработать высадку морского десанта, огневую поддержку войск на побережье противника, действия по поиску и уничтожению подводных лодок, отражение ударов средств воздушного нападения вероятного противника, поиск и обезвреживание мин, действия надводных и подводных беспилотных летательных аппаратов и иные боевые задачи.

Учения Baltic Operations (BALTOPS) представляют собой ежегодные военные учения, проводимые с 1971 года в Балтийском море и прилегающих к нему регионах. В них обычно участвуют США, Германия, Франция, Канада, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Соединенное Королевство, Финляндия (иногда и другие страны).

Таким образом, с одной стороны, Baltops 24 представляют собой достаточно рутинное мероприятие в сфере боевой и оперативной подготовки Объединенных военно-морских сил Североатлантического альянса. С другой стороны, проводить их по прежним лекалам уже нельзя.

И об этом более чем наглядно свидетельствует опыт СВО, в частности боевые действия на Черном море.

Вполне возможно, что на основе полученного опыта в НАТО будет рассматриваться вопрос о целесообразности нахождения кораблей крупного водоизмещения (и подводных лодок в том числе) в водах Балтийского моря, поскольку оно насквозь простреливается противокорабельными ракетными комплексами. Любой его район находится в зоне досягаемости тактической авиации, а перед массированным ударом безэкипажных катеров (и подводных беспилотных аппаратов) может не устоять и достаточно крупный отряд боевых кораблей.

Помимо всего прочего, мелководное Балтийское море просто идеальный регион для массированных минных постановок, которые могут полностью парализовать в полном объеме любые разновидности военно-морской деятельности.

Годовщина «контрнаступа»

Также следует напомнить, что на этой неделе исполнился год со дня начала знаменитого украинского «контрнаступа». Дело в том, что планирование этой наступательной операции ВСУ осуществлялось на основе уставных норм и положений боевых документов Североатлантического альянса (и участвовали во всем этом офицеры и генералы НАТО).

Исключительно большие надежды при этом возлагались на западное вооружение и военную технику. Военнослужащие ВСУ чуть ли не в выхлопные трубы и гусеницы целовали британские, немецкие и американские танки Challenger 2, Leopard 2 и M1 Abrams.

В украинской армии и на Западе были настолько уверены в успехе задуманной операции, что даже (к слову говоря, это случай, не имеющий прецедента в военной истории) снимали рекламные ролики по поводу предстоящей наступательной операции и разгрома "орков". Им казалось, всего одно усилие - и сиволапые окажутся за Волгой и в предгорьях Урала.

Как СВО смешала карты

Тогдашний председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил незадолго до начала наступательной операции: «Мы дали ВСУ все необходимое для победы». И вот на выходе получился такой оглушительный афронт.

А ведь практически все в ВСУ было построено на основе уставов ВС США и государств-участников НАТО, в обучение войск были положены все нормы и положения наставлений по боевой и оперативной подготовке Североатлантического альянса, части и соединения были снабжены западным вооружением и военной техникой.

И на выходе - полное отсутствие какого-либо результата.

Вывод в этом случае напрашивается только один - «Something is rotten in the state of Denmark» («Подгнило что-то в Датском королевстве», цитата трагедии Шекспира «Гамлет». - "Газета.Ru"), точнее, в Североатлантическом альянсе. И многое в сфере военного строительства и в подготовке войск, вооружении и военной техники в НАТО придется пересматривать. В равной степени это касается и Объединенных военно-морских сил, которые участвуют в настоящее время в учениях на Балтийском море.

И Baltops 24, несомненно, будут проводиться под сильным влиянием опыта, полученного в ходе специальной военной операции. Об этом достаточно ясно говорит хотя бы акцент на действиях надводных и подводных беспилотных летательных аппаратов.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок