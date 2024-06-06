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ТАСС

НАСА работает с Роскосмосом над привлечением корабля Starliner к перекрестным полетам

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Источник изображения: NASA

Руководитель программы МКС в НАСА Джоэль Монтальбано отметил, что в США наблюдают за ходом миссии

НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. /ТАСС/. Руководитель программы пилотируемых полетов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Кеннет Бауэрсокс заявил о совместной работе с Роскосмосом над включением в программу перекрестных полетов корабля CST-100 Starliner американской корпорации Boeing.

"Что касается соглашения о перекрестных полетах, <...> наши российские коллеги хотят получить больше информации и понаблюдать за ходом миссии. После мы обсудим с ними это. Они ранее говорили, что хотели бы увидеть реализацию трех полетов с экипажем, прежде чем они согласятся на перекрестный полет. Так что нам предстоит работать с ними над этим", - сказал он на пресс-конференции в космическом центре Кеннеди (штат Флорида), посвященной первому пилотируемому запуску к Международной космической станции (МКС) корабля CST-100 Starliner.

"Мы наблюдаем за ходом миссии, усваиваем уроки и как можно скорее сделаем это (договоримся о перекрестном полете - прим. ТАСС)", - отметил в свою очередь руководитель программы МКС в НАСА Джоэль Монтальбано.

5 июня американская корпорация Boeing осуществила первый пилотируемый запуск к МКС корабля CST-100 Starliner. На борту Starliner находятся астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. После стыковки корабля с МКС астронавты пробудут на орбитальной станции восемь дней. Затем Starliner по плану должен будет совершить мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс (штат Нью-Мексико). Основная задача полета состоит в проверке способности корабля доставлять экипажи к космической станции и возвращать их на Землю.

Запуск планировалось осуществить еще 6 мая, однако из-за проблем, возникших с клапаном ракеты-носителя Atlas V компании ULA, его перенесли на 1 июня. Эта попытка не состоялась также из-за неполадок в работе наземного оборудования.

В декабре прошлого года сообщалось, что Роскосмос и NASA планируют продолжать перекрестные полеты по программе Международной космической станции (МКС) до 2025 года включительно. 

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