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ТАСС

AP: удары по РФ американским оружием уже наносятся

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Источник изображения: Anadolu via Reuters Connect

При этом агентство не уточняет, по чему был нанесен удар и каким именно оружием

НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. /ТАСС/. Американское оружие "в последние дни" использовалось для нанесения ударов по территории России. С таким заявлением выступило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на американского сенатора и западного чиновника, знакомых с этим вопросом.

При этом AP не уточняет, по чему был нанесен удар и каким именно оружием.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил 31 мая, что Байден дал согласие на нанесение ударов американским оружием по российской территории. Как утверждал шеф американской дипломатии, речь идет только об ударах по районам РФ близ Харькова. При этом он, однако, не исключил, что дальность ударов американским оружием по территории России будет расти. Кабинет министров Германии заявил в тот же день, что немецкое оружие может использоваться "для защиты от атак" РФ в районе Харьковской области. Однако среди стран Запада сейчас нет единства в вопросе ограничений на применение их оружия на Украине.

Президент России Владимир Путин отметил 28 мая, что выбор цели и полетное задание для современных ударных систем вносятся дистанционно или автоматически, "без всякого присутствия украинских военнослужащих". Это делают те, кто производят и поставляют на Украину данные ударные системы, подчеркнул он. Путин предупредил, что страны НАТО должны "отдавать себе отчет, с чем они играют". Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев указал 31 мая, что все поставленные на Украину средства поражения большой дальности уже "напрямую управляются военнослужащими стран НАТО" и такие действия могут быть поводом для ударов возмездия. 

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Украина
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Медведев Дмитрий
Путин Владимир
Проекты
NATO
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