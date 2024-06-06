Путин: Запад управляет поставленным на Украину оружием

Это очень серьезный и опасный шаг, отметил президент РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Запад управляет поставленным на Украину оружием, и это является очень опасным шагом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с главами мировых информационных агентств.

"Те, кто поставляют [Украине оружие], - они не только поставляют оружие, а и управляют этим оружием. И это очень серьезный и очень опасный шаг", - сказал президент.

Путин напомнил о попавшем в прессу разговоре генералов Бундесвера, в котором они обсуждали, "куда и как наносить удары по Крымскому мосту и другим объектам на территории России". В том числе территории, в принадлежности которой к России никто не сомневается, подчеркнул глава государства.