Путин заявил, что потери Украины в пять раз превышают российские

По мнению президента, с этим связана попытка Киева провести тотальную мобилизацию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Безвозвратные потери Украины в ходе СВО в пять раз больше, чем у России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с главами мировых информационных агентств.

"Если говорить о безвозвратных потерях, безвозвратные именно потери, то их соотношение - это один к пяти", - сказал президент. Он также отметил, что именно с этим связана попытка провести тотальную мобилизацию на Украине.