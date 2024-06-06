Путин заявил, что ВСУ в месяц теряют 50 тыс. человек убитыми и ранеными

Президент России отметил, что то, что сейчас проводится на Украине - тотальная мобилизация, но она не решает проблему

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Украинская армия теряет в месяц примерно по 50 тыс. человек, ее безвозвратные и санитарные потери находятся в соотношении примерно 50 на 50. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с главами мировых информационных агентств.

"По нашим подсчетам в месяц украинская армия теряет примерно 50 тысяч человек - это и санитарные и безвозвратные потери, и то, и другое. Хотя, безвозвратные и санитарные у них 50 на 50 примерно", - сказал он.

Путин отметил, что то, что сейчас проводится на Украине - тотальная мобилизация, но она не решает проблему. "Потому что, по нашим данным, из разных источников мы получаем, где-то примерно 30 тысяч в месяц мобилизовывается", - отметил президент.