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ТАСС

Фицо: в ЕС перестало существовать право на выражение отличающегося взгляда

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Источник изображения: © AP Photo / Petr David Josek

Как отметил премьер-министр Словакии, Евросоюз и НАТО усилили конфликт на Украине, "благословил концепцию единственно верного взгляда" на ситуацию, что "война должна продолжаться любой ценой" с целью ослабить РФ

БРАТИСЛАВА, 5 июня. /ТАСС/. В Евросоюзе перестало существовать право на выражение отличающегося взгляда. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении к согражданам, выложенном на его странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Принципиально не согласен с политикой единственно верного взгляда, которую сегодня жестко продвигают некоторые крупные западные демократии. Отвергаю вмешательство во внутренние дела других стран и насильственный экспорт демократии в страны, которые решили идти собственным путем", - сказал глава правительства. Братислава, по его словам, будет реализовывать суверенную политику на международной арене.

"Суверенная словацкая внешняя политика, проистекающая, конечно, из членства в Евросоюзе и НАТО, но ориентированная на все четыре стороны света, попросту не в моде", - подчеркнул Фицо. Он напомнил, что отношения между словацкими социал-демократами и партнерами по ЕС и Североатлантическому альянсу обострились из-за разницы подходов к ситуации на Украине.

"[Это произошло], когда мы отказались предоставить Украине, кроме гуманитарной помощи, любую военную помощь из государственных запасов. Мы и далее принципиально предпочитаем мир, а не войну. Именно конфликт на Украине еще больше усилил, даже благословил в ЕС и НАТО концепцию единственно верного взгляда, а [именно] то, что война на Украине должна продолжаться любой ценой с целью ослабить РФ. Кто не принимает такой единый и обязательный [для всех] взгляд, немедленно обозначается российским агентом и на международно-политической [сцене] отодвигается на край. Это жесткая констатация, но в ЕС перестало существовать право на [выражение] иного взгляда", - сказал премьер.

Он подверг критике политику по Украине правительств, которые находились у власти в Словакии до октября пошлого года, когда по итогам состоявшихся в республике за месяц до этого парламентских выборов был сформирован возглавляемый им кабмин. Прежние власти, по его словам, ослабили обороноспособность страны, передав необходимое ей вооружение Киеву. Словацкая политическая оппозиция, как сказал Фицо, выступает за продолжение конфликта на Украине, за отмену права вето в ЕС для государств - членов сообщества, "считает Россию и Китай смертельными врагами". Премьер призвал политических оппонентов прекратить распространять ненависть по отношению к победителям парламентских выборов. 

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