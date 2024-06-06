На ПМЭФ представили применяемый на СВО бронеавтомобиль "Спартак"

Он предназначен для транспортировки и обеспечения безопасности людей и различных грузов, материальных ценностей, буксирования прицепов с требуемым уровнем противопульной и противоминной защищенности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Бронеавтомобиль "Спартак", который задействован в ходе специальной военной операции, представили на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ТАСС.

На стенде рядом с броневиком указано, что бронеавтомобиль многоцелевого назначения 59095C-15 семейства "Спартак" предназначен для транспортировки и обеспечения безопасности людей и различных грузов, материальных ценностей, буксирования прицепов с требуемым уровнем противопульной и противоминной защищенности.

Такие бронеавтомобили применяются в зоне СВО российскими военнослужащими.

"Спартак" был впервые представлен на форуме "Армия-2022", а уже 9 мая 2023 года машина впервые приняла участие в составе механизированной колонны во время парада Победы на Красной площади. Броневик построен на двухосном шасси, рассчитан на перевозку девяти военнослужащих в полном боевом снаряжении. Автомобиль может оснащаться полноповоротной бронированной башней с пулеметом "Корд" калибром 12,7 мм.

Машина имеет безрамную конструкцию с несущим кузовом. Фронтальная и боковые части "Спартака", включая стекла, способны выдерживать попадание бронебойно-зажигательных пуль, днище обеспечивает защиту экипажа от подрыва взрывных устройств под колесом до 6 кг в тротиловом эквиваленте.

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы "Лекарственная безопасность", "Академия ПМЭФ" и "ПМЭФ юниор". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.