Войти
ТАСС

На ПМЭФ представили применяемый на СВО бронеавтомобиль "Спартак"

139
0
0
Бронеавтомобиль "Спартак"
Бронеавтомобиль "Спартак".
Источник изображения: Петр Ковалев/ ТАСС

Он предназначен для транспортировки и обеспечения безопасности людей и различных грузов, материальных ценностей, буксирования прицепов с требуемым уровнем противопульной и противоминной защищенности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Бронеавтомобиль "Спартак", который задействован в ходе специальной военной операции, представили на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ТАСС.

На стенде рядом с броневиком указано, что бронеавтомобиль многоцелевого назначения 59095C-15 семейства "Спартак" предназначен для транспортировки и обеспечения безопасности людей и различных грузов, материальных ценностей, буксирования прицепов с требуемым уровнем противопульной и противоминной защищенности.

Такие бронеавтомобили применяются в зоне СВО российскими военнослужащими.

"Спартак" был впервые представлен на форуме "Армия-2022", а уже 9 мая 2023 года машина впервые приняла участие в составе механизированной колонны во время парада Победы на Красной площади. Броневик построен на двухосном шасси, рассчитан на перевозку девяти военнослужащих в полном боевом снаряжении. Автомобиль может оснащаться полноповоротной бронированной башней с пулеметом "Корд" калибром 12,7 мм.

Машина имеет безрамную конструкцию с несущим кузовом. Фронтальная и боковые части "Спартака", включая стекла, способны выдерживать попадание бронебойно-зажигательных пуль, днище обеспечивает защиту экипажа от подрыва взрывных устройств под колесом до 6 кг в тротиловом эквиваленте.

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы "Лекарственная безопасность", "Академия ПМЭФ" и "ПМЭФ юниор". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.06 03:30
  • 1
BALTOPS 2024 – подготовка к блокаде Балтийского моря?
  • 06.06 02:47
  • 1
Еще раз об украинских "Patriot'ах".
  • 05.06 23:22
  • 1756
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.06 17:53
  • 1
Названа главная особенность используемой в зоне СВО установки «Мальва»
  • 05.06 15:59
  • 1
Минобороны впервые показало новейшую тяжёлую огнемётную систему, похожую на ТОС-3 «Дракон»
  • 05.06 11:01
  • 10
Почему переданные Украине ЗРС Patriot отнюдь не легкая мишень для ВКС России
  • 05.06 10:55
  • 98
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 05.06 09:51
  • 7
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 05.06 09:12
  • 6
"Есть предел": как Китай реагирует на усиление военных связей Филиппин и США - Мнения ТАСС
  • 05.06 05:27
  • 4
Первый украинский корвет в море
  • 05.06 03:17
  • 1
Российский адмирал назвал угрозой размещение «Томагавков» в Балтийском море
  • 05.06 03:13
  • 1
NYT: приоритеты США и Украины в зоне СВО расходятся
  • 05.06 02:14
  • 1
В ожидании членства в ЕС Турция увидела в БРИКС экономический потенциал (South China Morning Post, Гонконг)
  • 04.06 20:26
  • 1
Сопротивление на Украине: нас становится больше
  • 04.06 18:48
  • 0
О корветах ВМФ Украины в Черном море