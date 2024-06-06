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ТАСС

Politico: Украина может этим летом получить более 60 истребителей F-16

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Президент Украины Владимир Зеленский и временно исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте осматривают истребители F-16 на авиабазе Эйндховен
Президент Украины Владимир Зеленский и временно исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте осматривают истребители F-16 на авиабазе Эйндховен.
Источник изображения: © AP Photo / Peter Dejong

По данным источников издания, Киев требует от Вашингтона и европейских стран ускорить программу подготовки украинских летчиков к боевому применению истребителей

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут получить уже этим летом от Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии более 60 истребителей-бомбардировщиков F-16 американского производства. Об этом сообщила газета Politico.

По данным источников издания, Киев требует от Вашингтона и европейских стран ускорить программу подготовки украинских летчиков к боевому применению истребителей F-16. Украинские власти считают, что нынешние темпы не позволяют обучать необходимое для ВСУ число военнослужащих. Украина уже уведомила США, что она может направить 30 летчиков, которые готовы немедленно начать обучение на американской территории. Однако вашингтонская администрация сообщила Киеву, что на авиабазе в Аризоне недостаточно свободных мест, чтобы принимать от Украины для подготовки более 12 военнослужащих. При этом, как отмечает газета, американские законодатели просят исполнительную власть уделить этому вопросу первоочередное внимание и принять на обучение еще несколько украинских летчиков. Тем не менее американское правительство сообщило Украине, что военнослужащие из других стран тоже ждут возможности пройти подготовку на авиабазе, Вашингтон не может нарушить свои обязательства перед ними.

По данным ВВС США, до конца сентября на авиабазе в Аризоне пройдут подготовку в общей сложности 12 украинских летчиков. Помимо США, учебный центр в Дании также имеет ограниченные возможности и готовится к закрытию в ноябре. Третий центр подготовки украинских летчиков, который находится в Румынии, еще не запущен. К концу этого года ожидается завершение подготовки 20 украинских летчиков из 40, необходимых для управления эскадрильи F-16, состоящей из 20 самолетов, отмечает Politico. По данным издания, с нынешними темпами обучения у Украины не будет достаточного числа пилотов для полноценной эскадрильи до конца 2025 года.

Как неоднократно заявляли представители вашингтонской администрации, передача Западом Украине F-16 кардинально не переломит ход боевых действий в пользу Киева. Так, отмечает издание, чиновники США сообщали, что истребители не смогут подлететь к российским границам, потому что их собьет российская система ПВО.

В пресс-службе Пентагона пока не ответили на просьбу ТАСС подтвердить эту информацию.

О поставках Украине истребителей F-16

Ранее власти Нидерландов заявили, что планируют передать Украине 24 истребителя F-16, которые могут быть использованы для ударов по РФ, подчеркнув при этом, что Киев вправе сам распоряжаться тем вооружением, которое получает. Кроме того, до конца 2028 года украинская сторона намерена получить 19 истребителей от Дании. О намерении поставить 30 самолетов F-16 в тот же срок заявила и Бельгия, но с оговоркой, что не разрешит использовать истребители за пределами Украины.

Украина уже давно просит партнеров передать ей истребители F-16. Однако на Западе подчеркивают невозможность поставок Киеву таких самолетов без должной предварительной подготовки пилотов и персонала наземных служб.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приводят к затягиванию ситуации. Он также отмечал, что эти истребители в случае их появления у ВСУ будут гореть так же, как немецкие танки Leopard. 

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Страны
Бельгия
Дания
Нидерланды
Норвегия
Россия
Румыния
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Украина
Продукция
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Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
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