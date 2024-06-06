В США заявили о желании сотрудничать с Китаем в космосе

Директор NASA Билл Нельсон отметил, что у КНР хорошая космическая программа

НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. /ТАСС/. Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон поздравил Пекин с успешным запуском к Луне зонда "Чанъэ-6" и поддержал сотрудничество с Китаем в космической сфере.

"Поздравляю китайскую космическую программу. Я уже неоднократно говорил, что у них очень хорошая программа, которая сделала существенный прогресс за последние 10 лет. Но я бы очень хотел - и я не раз говорил им об этом - чтобы они были более прозрачными, открытыми и менее секретными. И да, мы должны сотрудничать", - сказал он на пресс-конференции в космическом центре Кеннеди (штат Флорида), посвященном первому пилотируемому запуску к Международной космической станции (МКС) корабля CST-100 Starliner американской корпорации Boeing.

Китай осуществил в начале мая запуск автоматической космической станции "Чанъэ-6", чтобы впервые в истории собрать образцы грунта с обратной стороны Луны. Местом посадки на обратной стороне Луны выбран кратер Аполлон, расположенный в бассейне Южный полюс - Эйткен. В начале июня "Чанъэ-6" стартовал с обратной стороны Луны с образцами грунта. Собранные материалы были помещены в контейнер внутри подъемного модуля зонда.