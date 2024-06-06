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Интерфакс-АВН

МАГАТЭ обвиняет Иран в неспособности к сотрудничеству

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Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

Брюссель. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Совет управляющих МАГАТЭ в среду одобрил резолюцию с критикой Ирана за то, что, по мнению инициаторов резолюции, тот не сотрудничает должным образом с агентством, передает Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

"Дипломаты заявили, что в среду в МАГАТЭ осудили Иран за неспособность в полной мере вести сотрудничество с агентством; призвали Тегеран дать ответы в связи с длительным расследованием, пересмотреть свое решение запретить въезд нескольким квалифицированным инспекторам ООН", - информирует агентство.

Ранее на этой неделе агентство Bloomberg отмечало, что в МАГАТЭ "раздумывают над тем, принимать ли резолюцию, осуждающую Иран за его заявления и за создание помех проверкам МАГАТЭ в связи с обнаружением на незадекларированных объектах частиц урана". По различным данным, в резолюции МАГАТЭ, кроме осуждения заявлений Тегерана о возможности разработать ядерное оружие и внести изменения в ядерную доктрину, содержится призыв к иранским властям незамедлительно дать объяснения по поводу источника происхождения частиц урана.

В свою очередь дипломаты заявили AP, что за резолюцию проголосовали 20 членов МАГАТЭ, РФ и КНР выступили против, 12 стран воздержались и одна страна не голосовала. Резолюцию вынесли на голосование Франция, ФРГ и Британия. При этом резолюция юридической силы не имеет, но может направить дипломатический сигнал Тегерану, отмечает AP.

Между тем о принятии резолюции сообщил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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Иран
Китай
Россия
Франция
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Ядерный щит
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